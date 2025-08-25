सीएम योगी की बैठक में भी दिखी अधिकारियों की लापरवाही, पांच अधिकारी बैठक में रहे एब्सेंट…भड़के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मरीज माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ व समृद्ध बनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में माफियाराज ध्वस्त हो गया है। मेडिकल पेशे में कभी-कभी एंबुलेंस माफिया या मरीजों को भर्ती कराने में बिचौलियों के खेल की शिकायतें आती हैं। इस पर सतत सख्ती जरूरी है। ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे मेडिकल फील्ड में कोई माफिया पनपने न पाए।