Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

कन्या पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में मातृ शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की महानवमी और दशहरा की बधाई देता हूं।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 01, 2025

Up news, cm Yogi

फोटो सोर्स: सीएम सोशल मीडिया, महानवमी पर कन्याओं का लिए आशीर्वाद

बुधवार को शारदीय नवरात्रि की महानवमी है, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किए, उन्होंने नौ कन्याओं और एक बटुक को चुनरी ओढ़ाई, विधि विधान से पूजा कर उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया फिर उनके पांव धोकर आशीर्वाद लिया।

कन्याओं और बटुक को स्वयं कराए भोजन और लिए आशीर्वाद

गोरक्षपीठाधीश्वर ने खुद कन्याओं और बटुक को परोस कर भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किये। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में कन्याओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। साथ ही मातृभक्ति और सामाजिक समर्पण का संदेश भी दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया।

महानवमी और दशहरा की दिए शुभकामनाएं

कन्या पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने सभी को महानवमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा- जगत जननी मां भगवती सबके जीवन में शक्ति का संचार करें। हर प्रकार से धनधान्य से परिपूर्ण करें। सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। मैं प्रदेशवासियों के लिए यही प्रार्थना करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां पर गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

विजयादशमी पर्व पर निभाई जाएगी नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा

गुरुवार 2 अक्टूबर को गोरक्षपीठ में विजयदशमी पर्व पर नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा निभाई जाएगी। दिनभर अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा और शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य पारंपरिक विजयदशमी शोभायात्रा निकाली जाएगी। शारदीय नवरात्रि पर गोरक्षपीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है।

विजयादशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर की दिनचर्या

2 अक्टूबर को विजयदशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह 9.20 बजे से गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित समस्त देव विग्रहों का पूजन गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1 से 3 बजे तक गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे।

शाम को निकलेगी गोरक्षपीठाधीश्वर की भव्य शोभा यात्रा

गुरुवार शाम 4 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभायात्रा निकलेगी। पीठाधीश्वर, गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे। तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभायात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा-अर्चना, अभिषेक करेंगे।

प्रभु श्रीराम का करेंगे राजतिलक, पारंपरिक प्रसाद का होगा वितरण

मानसरोवर मंदिर से शोभायात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रही रामलीला में मुख्यमंत्री प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्रीराम, माता जानकी, लक्षमण और हनुमान का पूजन कर आरती उतारेंगे। रामलीला मैदान से शोभायात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी और सायंकाल सात बजे से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में पारंपरिक प्रसाद का वितरण होगा।

ये भी पढ़ें

मौत की ऐसी दस्तक कि एक ही झटके में परिवार के 6 लोगों की मौत, जिंदगी और मौत से लड़ रहा बेटा
मुजफ्फरनगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 12:22 pm

Published on:

01 Oct 2025 12:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र …लिखा लगा होर्डिंग, शहर में बना चर्चा का विषय

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर में बसंती के गहने ई-रिक्शा चालक लेकर भागा; सीसीटीवी के फुटेज से आरोपी को तलाश रही पुलिस

Up news,gorakhpur
गोरखपुर

नवरात्र का त्यौहार मातम में बदला…दो बाईकों की भिड़ंत में एक की मौत, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शक्तिपीठ में हवन के साथ पूर्ण हुआ गोरक्षपीठाधीश्वर का नवरात्र अष्टमी अनुष्ठान, लोकमंगल की किए प्रार्थना

Up news, cm yogi, gorakhnath Mandir
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.