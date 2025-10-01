महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

कन्या पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने सभी को महानवमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा- जगत जननी मां भगवती सबके जीवन में शक्ति का संचार करें। हर प्रकार से धनधान्य से परिपूर्ण करें। सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। मैं प्रदेशवासियों के लिए यही प्रार्थना करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां पर गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।