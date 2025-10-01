महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

फोटो सोर्स: सीएम सोशल मीडिया, महानवमी पर कन्याओं का लिए आशीर्वाद
बुधवार को शारदीय नवरात्रि की महानवमी है, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किए, उन्होंने नौ कन्याओं और एक बटुक को चुनरी ओढ़ाई, विधि विधान से पूजा कर उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया फिर उनके पांव धोकर आशीर्वाद लिया।
गोरक्षपीठाधीश्वर ने खुद कन्याओं और बटुक को परोस कर भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किये। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में कन्याओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। साथ ही मातृभक्ति और सामाजिक समर्पण का संदेश भी दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया।
कन्या पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने सभी को महानवमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा- जगत जननी मां भगवती सबके जीवन में शक्ति का संचार करें। हर प्रकार से धनधान्य से परिपूर्ण करें। सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। मैं प्रदेशवासियों के लिए यही प्रार्थना करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां पर गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
गुरुवार 2 अक्टूबर को गोरक्षपीठ में विजयदशमी पर्व पर नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा निभाई जाएगी। दिनभर अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा और शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य पारंपरिक विजयदशमी शोभायात्रा निकाली जाएगी। शारदीय नवरात्रि पर गोरक्षपीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है।
2 अक्टूबर को विजयदशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह 9.20 बजे से गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित समस्त देव विग्रहों का पूजन गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1 से 3 बजे तक गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे।
गुरुवार शाम 4 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभायात्रा निकलेगी। पीठाधीश्वर, गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे। तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभायात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा-अर्चना, अभिषेक करेंगे।
मानसरोवर मंदिर से शोभायात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रही रामलीला में मुख्यमंत्री प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्रीराम, माता जानकी, लक्षमण और हनुमान का पूजन कर आरती उतारेंगे। रामलीला मैदान से शोभायात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी और सायंकाल सात बजे से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में पारंपरिक प्रसाद का वितरण होगा।
