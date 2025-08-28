Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

समय से हुआ रेस्क्यू…आग से हो सकता था बड़ा हादसा, धुंआ देख मरीजों के परिजनों में मची भगदड़

गोरखपुर में गुरुवार की दोपहर संजय फ्रैक्चर क्लिनिक रुस्तमपुर में आग लगने की घटना हो गई, सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन गोलघर से यूनिट दो फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा ली, हास्पिटल के अन्य हिस्से को सुरक्षित बचा लिया गया। इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 28, 2025

Up news, gorakhpur news
फोटो सोर्स: पत्रिका, आर्थो हॉस्पिटल में लगी आग

गोरखपुर में गुरुवार को बड़ा हादसा होने से बच गया, घटना रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के रुस्तमपुर ढाले के पास स्थित संजय फ्रेक्चर हॉस्पिटल की है जहां दोपहर में शॉट सर्किट से आग लग गई, धुंआ देखते ही मरीजों के परिजनों में भगदड़ मच गई सभी अपने अपने मरीजों के पास पहुंच गए।

आर्थो हॉस्पिटल में लगी आग, मची अफरा तफरी

अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी, थोड़ी ही देर में फायर विभाग की दो गाड़ियां पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकीं, संयोग ठीक था कि कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि हॉस्पिटल के संचालक डॉ. संजय विश्वकर्मा हैं। हॉस्पिटल में आर्थो के मरीज भर्ती किए जाते हैं। जबकि अंदर की तरफ डॉक्टर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार को भी सामान्य दिनों की तरह काम चल रहा था कि हॉस्पिटल में दोपहर अचानक आग लग गई। इसके बाद हॉस्पिटल के बाहर लॉन में लगी एसीपी की सीट जलने लगी।

फायर विभाग कर्मियों ने आधे घंटे में आग पर पा लिया काबू

हॉस्पिटल में आग लगी देख मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ मच गई। परिजन अपने मरीजों को बाहर निकालने की जुगत में लग गए इसी बीच आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम दो गाड़ियों के साथ पहुंची टीम ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। फायर स्टेशन अधिकारी शांतनू यादव ने बताया कि आग अंदर तक फैल जाती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। समय से रेस्क्यू शुरू करने की वजह से बाहर ही आग पर काबू पा लिया गया। डॉ. संजय विश्वकर्मा ने बताया कि गनीमत रही इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है।

रितु सैनी

Published on:

28 Aug 2025 10:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / समय से हुआ रेस्क्यू…आग से हो सकता था बड़ा हादसा, धुंआ देख मरीजों के परिजनों में मची भगदड़

