समय से हुआ रेस्क्यू…आग से हो सकता था बड़ा हादसा, धुंआ देख मरीजों के परिजनों में मची भगदड़

अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी, थोड़ी ही देर में फायर विभाग की दो गाड़ियां पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकीं, संयोग ठीक था कि कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि हॉस्पिटल के संचालक डॉ. संजय विश्वकर्मा हैं। हॉस्पिटल में आर्थो के मरीज भर्ती किए जाते हैं। जबकि अंदर की तरफ डॉक्टर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार को भी सामान्य दिनों की तरह काम चल रहा था कि हॉस्पिटल में दोपहर अचानक आग लग गई। इसके बाद हॉस्पिटल के बाहर लॉन में लगी एसीपी की सीट जलने लगी।