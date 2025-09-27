Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

मनबढ़ ने एयरगन से फायर कर मचाया दहशत, वीडियो वायरल होते ही घर पहुंची पुलिस

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र स्थित एक गांव में एक युवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना के बाद मोहल्लेवासियों में दहशत फैल है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 27, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, एयरगन से हवाई फायरिंग करता युवक धराया

गोरखपुर में एक युवक के ताबड़तोड़ फायरिंग करने से मुहल्ले में दहशत मच गई, इसकी कारगुज़ारी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पूरी जानकारी पुलिस को मिली। मामला गीडा थानाक्षेत्र का है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथ में पिस्टल लेकर युवक हवा में फायरिंग कर रहा है। इसको लेकर इलाके में लोग सकते में आ गए। पुलिस तत्काल एक्टिव होकर गोली चलाने वाले युवक का पता कर उसके घर पहुंची। युवक से पूछताछ में पता चला कि उसने एयरगन से गोलियां चलाई है। पुलिस ने आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी।

गीडा थाना पुलिस को वीडियो टैग कर कारवाई की मांग

गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ चौकी के पास का एक वीडियो 26 सितंबर को सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पुलिस को टैग कर शेयर किया गया। जिसमे लिखा था कि हवाई फायरिंग करने वाला अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो खुलेआम अवैध हथियार से फायरिंग कर रहा है। इससे क्षेत्र में आतंक और भय माहौल हो गया है। कृपया संज्ञान लेकर इस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए। जिससे क्षेत्र में अच्छा माहौल बन सके।

गीडा पुलिस पहुंची आरोपी के घर, सख्त हिदायत देकर वापस लौटी

इस सूचना के बाद गीडा थाने की पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के बारे में पता कर उसके घर पहुंची। गोली चलाने वाले राम कन्नौजिया से पूछताछ की। राम ने बताया- वह दिवाली के पहले ऑनलाइन एयरगन मंगाया था। उसी एयरगन का ट्रॉयल करते एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। जिसे गलत तरीके से वायरल किया गया। फिलहाल पुलिस उसे सख्त हिदायत दी है कि आगे से इस तरह की हरकत पर कड़ी कारवाई होगी।

ये भी पढ़ें

बरेली दंगा: योगी ने कहा- “ना जाम होगा, ना कर्फ्यू, बल्कि सबक ऐसा जो पीढ़ियों तक याद रहे, जानिए आगे क्या कहा?
लखनऊ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 02:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मनबढ़ ने एयरगन से फायर कर मचाया दहशत, वीडियो वायरल होते ही घर पहुंची पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.