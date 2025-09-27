मनबढ़ ने एयरगन से फायर कर मचाया दहशत, वीडियो वायरल होते ही घर पहुंची पुलिस

गोरखपुर में एक युवक के ताबड़तोड़ फायरिंग करने से मुहल्ले में दहशत मच गई, इसकी कारगुज़ारी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पूरी जानकारी पुलिस को मिली। मामला गीडा थानाक्षेत्र का है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथ में पिस्टल लेकर युवक हवा में फायरिंग कर रहा है। इसको लेकर इलाके में लोग सकते में आ गए। पुलिस तत्काल एक्टिव होकर गोली चलाने वाले युवक का पता कर उसके घर पहुंची। युवक से पूछताछ में पता चला कि उसने एयरगन से गोलियां चलाई है। पुलिस ने आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी।