मनबढ़ ने एयरगन से फायर कर मचाया दहशत, वीडियो वायरल होते ही घर पहुंची पुलिस

गोरखपुर में एक युवक के ताबड़तोड़ फायरिंग करने से मुहल्ले में दहशत मच गई, इसकी कारगुज़ारी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पूरी जानकारी पुलिस को मिली। मामला गीडा थानाक्षेत्र का है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथ में पिस्टल लेकर युवक हवा में फायरिंग कर रहा है। इसको लेकर इलाके में लोग सकते में आ गए। पुलिस तत्काल एक्टिव होकर गोली चलाने वाले युवक का पता कर उसके घर पहुंची। युवक से पूछताछ में पता चला कि उसने एयरगन से गोलियां चलाई है। पुलिस ने आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी।
गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ चौकी के पास का एक वीडियो 26 सितंबर को सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पुलिस को टैग कर शेयर किया गया। जिसमे लिखा था कि हवाई फायरिंग करने वाला अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो खुलेआम अवैध हथियार से फायरिंग कर रहा है। इससे क्षेत्र में आतंक और भय माहौल हो गया है। कृपया संज्ञान लेकर इस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए। जिससे क्षेत्र में अच्छा माहौल बन सके।
इस सूचना के बाद गीडा थाने की पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के बारे में पता कर उसके घर पहुंची। गोली चलाने वाले राम कन्नौजिया से पूछताछ की। राम ने बताया- वह दिवाली के पहले ऑनलाइन एयरगन मंगाया था। उसी एयरगन का ट्रॉयल करते एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। जिसे गलत तरीके से वायरल किया गया। फिलहाल पुलिस उसे सख्त हिदायत दी है कि आगे से इस तरह की हरकत पर कड़ी कारवाई होगी।