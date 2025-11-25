मायके आई विवाहिता की हत्या के खुलासे से हड़कंप, इस कारण प्रेमी ने ही रेत दिया था गला…हत्या के बाद से ही गांव में पसरा है सन्नाटा

देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव निवासी शिवानी तीन दिन पहले ही मायके आई थी। रविवार देर रात जयमाल समारोह के बाद वह घर लौट आई थी। जब उसकी मां नोहरी देवी देर रात कार्यक्रम से वापस पहुंचीं, तो शिवानी घर पर नहीं मिली। बड़ी बेटी से जानकारी लेने के बाद घर के आसपास खोजबीन शुरू की गई। तलाश के दौरान घर के पास बने टॉयलेट के नीचे एक हाथ दिखाई दिया। दरवाजा खोला गया तो अंदर शिवानी का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। उसका गला धारदार हथियार से बेरहमी से रेत दिया गया था। भयावह दृश्य देखकर मां चीख पड़ीं और गांव में अफरा-तफरी मच गई।