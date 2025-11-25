Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

मायके आई विवाहिता की हत्या के खुलासे से हड़कंप, इस कारण प्रेमी ने ही रेत दिया था गला…हत्या के बाद से ही गांव में पसरा है सन्नाटा

गोरखपुर में चचेरी बहन की शादी में आई विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर के बाथरूम में ही उसकी खून से लथपथ लाश मिली। वारदात के बाद चीख-पुकार मच गई। थोड़ी देर के लिए शादी की रस्मों को रोक दिया गया। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने जांच की।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 25, 2025

Up news, murder news

फोटो सोर्स: पत्रिका, हत्या का खुलासा करते SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र

गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के जंगलरसुलपुर नंबर दो, लक्ष्मीपुर गांव में चचेरी बहन की शादी में आई नवविवाहिता शिवानी की सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वारदात के बाद आरोपी वाराणसी भाग गया था, जहां से उसे दबिश देकर पकड़ा गया।

चचेरी बहन की शादी में शामिल होने आई थी, देर रात घर में ही मिली खून से सनी लाश

देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव निवासी शिवानी तीन दिन पहले ही मायके आई थी। रविवार देर रात जयमाल समारोह के बाद वह घर लौट आई थी। जब उसकी मां नोहरी देवी देर रात कार्यक्रम से वापस पहुंचीं, तो शिवानी घर पर नहीं मिली। बड़ी बेटी से जानकारी लेने के बाद घर के आसपास खोजबीन शुरू की गई। तलाश के दौरान घर के पास बने टॉयलेट के नीचे एक हाथ दिखाई दिया। दरवाजा खोला गया तो अंदर शिवानी का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। उसका गला धारदार हथियार से बेरहमी से रेत दिया गया था। भयावह दृश्य देखकर मां चीख पड़ीं और गांव में अफरा-तफरी मच गई।

डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम जुटाए अहम साक्ष्य

सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को बुलाकर मौके की बारीकी से जांच कराई। खोजी कुत्ता खून के धब्बे सूंघते हुए मृतका के घर के पीछे की गली तक गया, जहां आरोपी विनय का घर स्थित बताया गया है। फोरेंसिक टीम ने खून, मिट्टी, फिंगरप्रिंट सहित कई महत्वपूर्ण नमूने एकत्र किए हैं।

कॉल डिटेल और साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंची पुलिस

शिवानी की मां ने पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ, कॉल डिटेल और जुटाए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। इसके बाद आरोपी विनय के वाराणसी भागने की जानकारी मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

SP नॉर्थ ने किया हत्या की वारदात का खुलासा

पुलिस लाइन वाइट सभागार में मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र ने बताया कि मृतका शिवानी अभियुक्त विनय पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी कारण विनय ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी। झंगहा थानेदार अनूप सिंह ने हमराहियों के साथ उसे गिरफ्तार कर किया, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वारदात के खुलासे के बाद गांव में दहशत और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है।

ये भी पढ़ें

मेरठ की कातिल मुस्कान ने बेटी को दिया ‘राधा’ नाम, ससुरालवालों ने उठाई DNA टेस्ट की मांग; कहा- ये सब शातिर औरत का माइंड गेम
मेरठ
meerut saurabh murder case muskans baby girl dna test demand

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 03:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मायके आई विवाहिता की हत्या के खुलासे से हड़कंप, इस कारण प्रेमी ने ही रेत दिया था गला…हत्या के बाद से ही गांव में पसरा है सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कंटेनर के अंदर केबिन…STF ने जब तलाशी ली तो उड़े होश…साथ चल रही स्कॉर्पियो भी बरामद, खुलासे से हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मुहल्ले में हो गई मां- बेटी की हत्या, पड़ोसियों को नहीं लगी भनक…दो हत्याओं से सिहर गया क्षेत्र

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

ये कागज के रिश्ते…मां की मौत के बाद बेटा बोला फ्रीजर में रखवा दो लाश, काबिल हुए बेटे तो मां, बाप को भेज दिए वृद्धाश्रम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी के इस जोन में पुलिस ने शुरू किया को-ऑपरेट टू अरेस्ट अभियान, अपराधियों का बचना अब नहीं होगा आसान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में शादी के घर में सनसनीखेज वारदात…बाथरूम में खून से सनी लाश मिली, गांव में हड़कंप

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.