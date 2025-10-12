4 साल झगड़े… फिर ‘तलाक’ लेने पहुंचा कपल, हंसते-खेलते वापस आ गए घर

दरअसल प्रभाकर व रचना (परिवर्तित नाम) के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा और 2022 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद कुटुंब न्यायालय भिंड में तलाक का आवेदन दायर किया, जिसे भिंड कोर्ट ने 2023 में खारिज कर दिया। प्रभाकर ने हाईकोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों को एक महीने तक साथ रहने का निर्देश दिया था, ताकि वे आपसी मतभेद सुलझा सकें।