10 हजार रुपए की कमाई करनेवाले को आयकर विभाग का 46 करोड़ का नोटिस

ग्वालियर साइबर सेल से की शिकायत में रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जिसका सुपरवाइजर शशिभूषण राय ने बेजा इस्तेमाल किया। उसने मेरे आधार कार्ड और पेनकार्ड मांगे और दिल्ली ले जाकर पीएनबी बैंक में डिजिटल साइन कराए। शशिभूषण ने कुछ दिनों बाद पीएफ का पैसा आने की बात कही थी। दो साल पहले उसने टोल की नौकरी छोड़ दी थी। पीड़ित ने इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए ग्वालियर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।