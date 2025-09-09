10 हजार रुपए की कमाई करनेवाले को आयकर विभाग का 46 करोड़ का नोटिस

Income Tax- मध्यप्रदेश में आयकर विभाग ने एक शख्स को 46 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। प्रदेश के ग्वालियर के एक रसोइए को यह नोटिस भेजा गया है। खास बात यह है कि उसकी कमाई महज 10 हजार रुपए महीना की है। मूलत: भिंड निवासी इस रसोइए को जैसे ही IT डिपार्टमेंट का करोड़ों रुपए का नोटिस मिला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक ने मामले में एसपी को आवेदन देकर जांच कर उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है।
स्कोडा कंपनी में काम करनेवाले युवक रविंद्र सिंह चौहान को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा। इसमें उसके एकाउंट से 46 करोड़ 18 लाख 32 हजार 916 रुपए का लेन-देन बताया गया। इनकम टैक्स विभाग ने अप्रैल 2025 में पहला और जुलाई 2025 में दूसरा नोटिस भेजा। दोनों ही नोटिस उसके घर पहुंचाए गए।
आयकर विभाग के करोड़ों के नोटिस से रविंद्र सिंह चौहान परेशान हो गए। भिंड के पंजाब नेशनल बैंक में उनका एकाउंट है। जांच में मालूम हुआ कि रविंद्रसिंह चौहान के नाम से शौर्य इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम से कंपनी चल रही है। इसकेे बाद उन्होंने मामले की पुलिस को शिकायत की।
रविन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि वह पहले मेहरा टोल प्लाजा आगरा-ग्वालियर बायपास पर मेस हेल्पर के रूप में काम करता था। वहां बिहार निवासी शशिभूषण राय सुपरवाइजर था। उसने बकाया पीएफ निकालने के नाम पर धोखाधड़ी की।
ग्वालियर साइबर सेल से की शिकायत में रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जिसका सुपरवाइजर शशिभूषण राय ने बेजा इस्तेमाल किया। उसने मेरे आधार कार्ड और पेनकार्ड मांगे और दिल्ली ले जाकर पीएनबी बैंक में डिजिटल साइन कराए। शशिभूषण ने कुछ दिनों बाद पीएफ का पैसा आने की बात कही थी। दो साल पहले उसने टोल की नौकरी छोड़ दी थी। पीड़ित ने इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए ग्वालियर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।