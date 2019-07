प्री-मानसून हुआ कमजोर, जानें आपके शहर में कब तक पहुंचेगा मानसून

ग्वालियर। भीषण गर्मी और उमस से तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। इस बार प्री-मानसून की बारिश कम होने के कारण लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। जहां लोग लगातार गर्मी से परेशान हैं, वहीं कम बारिश के कारण किसानों भी चिंतित हैं। (monsoon will come after 30 june)

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस बार मानसून करीब 5 से 7 दिन लेट चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के सामान्य तौर पर 30 जून तक मानसून के ग्वालियर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इस बार प्री-मानसून भी कमजोर है,इसलिए कहीं-कहीं छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। भोपाल मौसम कार्यालय के वैज्ञानिक डीजी मिश्रा ने बताया मानसून 28 से 30 जून तक ग्वालियर चंबल संभाग पहुंचेगा। वहीं शहर को मानसून का ब्रेसब्री से इंतजार है। बारिश नहीं होने से शहर का तापमान भी बढ़ा हुआ है।

हफ्ते भर आगे बढ़ा मानसून

पिछले वर्षों कब आया मानसून

2013 15 जून

2014 7 जुलाई

2015 25 जुलाई

2016 26 जून

2017 29 जून

2018 30 जून

दिन में छाए बादल, बढ़ा गए उमस

रविवार को दिन में कई बार हल्के बादलों के चलते बंूदाबांदी के आसार बने, लेकिन उमस और गर्मी बनी रही। रविवार को अधिकतम तापमान 38.0 और न्यूनतम 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर लोगों को उमस और गर्मी ने परेशान करके रख दिया। पिछले तीन चार दिनों से बदले मौसम के चलते लोग उमस और गर्मी से बेहाल हैं।

यह है आज का तापमान