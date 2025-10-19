ट्रक में पौधों के बीच छिपाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था लाखों का गांजा

ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आंधप्रदेश के विजयवाड़ा से गांजे की बड़ी खेप ट्रक से दिल्ली ले जाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने शीतला माता रोड पर चैकिंग लगाई तभी एक ढाबे के सामने पुलिस को ट्रक खड़ा नजर आया। ट्रक में तीन लोग बैठे हुए थे जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम अविनाश यादव निवासी मंडल और अजय गुर्जर व धर्मेंद्र गोस्वामी निवासी मुरैना का होना बताया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें पौधों के बीच छिपाकर 55 पैकेट में गांजा बरामद हुआ।