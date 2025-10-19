ट्रक में पौधों के बीच छिपाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था लाखों का गांजा

Ganja worth lakhs was being taken to Delhi hidden among plants in a truck
mp news: ग्वालियरपुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। ट्रक में पौधों के बीच छिपाकर करीब 3 क्विंटल गांजे को आंधप्रदेश से दिल्ली ले जाया जा रहा था। ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से ट्रक से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये गांजा पकड़ा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जो गांजा पकड़ा गया है उसकी कीमत करीब 28 लाख रूपये है।
ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आंधप्रदेश के विजयवाड़ा से गांजे की बड़ी खेप ट्रक से दिल्ली ले जाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने शीतला माता रोड पर चैकिंग लगाई तभी एक ढाबे के सामने पुलिस को ट्रक खड़ा नजर आया। ट्रक में तीन लोग बैठे हुए थे जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम अविनाश यादव निवासी मंडल और अजय गुर्जर व धर्मेंद्र गोस्वामी निवासी मुरैना का होना बताया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें पौधों के बीच छिपाकर 55 पैकेट में गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने ट्रक से गांजे के 55 प्लास्टिक के पैकेट बरामद कर जब उनका वजन कराया तो करीब 280 किलो गांजा था। जिसकी कीमत करीब 28 लाख रूपये है। ट्रक नंबर MP06 HC 5619 से ये गांजा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक अजय गुर्जर के भाई सर्वेंद्र गुर्जर का है। गांजा और ट्रक, मोबाइल सहित कुल कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में ये गांजा किसे डिलेवर करना था।
