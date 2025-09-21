Patrika LogoSwitch to English

वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्लेटफार्म पर लगाई दौड़

Jitu patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा किया। ग्वालियर में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सीएम मोहन यादव को उन्हीं की पार्टी के नेता, मंत्री हटाने की मुहिम चला रहे हैं।

ग्वालियर

deepak deewan

Sep 21, 2025

PCC Chief Jitu Patwari raced to the platform to catch the Vande Bharat Express
PCC Chief Jitu Patwari raced to the platform to catch the Vande Bharat Express

Jitu patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा किया। ग्वालियर में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सीएम मोहन यादव को उन्हीं की पार्टी के नेता, मंत्री हटाने की मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाएगी। हमें जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है। किसानों, बहनों, युवाओं से किए गए वादे, घोषणा पत्र, वचन पत्र, मोदी गारंटी का पालन करवाने के लिए हम आपको मजबूर करेंगे। दौरा समाप्ति के बाद शाम को जीतू पटवारी को ग्वालियर से ट्रेन से भोपाल लौटना था लेकिन वे चूक गए। ट्रैफिक जाम में लेट हो गए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने वंदेभारत एक्सप्रेस पकड़ने के लिए स्टेशन पर दौड़ भी लगा दी लेकिन ट्रेन छूट गई।

PCC चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर के बदहाल ट्रैफिक सिस्टम का शिकार हो गए। उन्हें ग्वालियर से वंदे भारत एक्सप्रेस से रवाना होना जिसके लिए वे समय रहते हुए स्टेशन के लिए रवाना हुए पर रास्ते में जाम में फंसने से उनकी ट्रेन छूट गई। उन्हें भोपाल के लिए कार से रवाना होना पड़ा।

ग्वालियर शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक सिस्टम सबसे ज्यादा खराब है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ भी ऐसी ही स्थिति बनी। वे जैसे तैसे स्टेशन तो पहुंच गए पर परिसर में बेतरतीब खड़ी गाड़ियों की वजह से उनकी कार अंदर नहीं जा सकी। ऐसे में जीतू पटवारी ने 1 नंबर प्लेटफार्म तक जाने के लिए स्टेशन बजरिया से दौड़ लगा दी। हालांकि यह मशक्कत भी काम नहीं आ सकी, वंदेभारत उनकी आंखों के सामने से गुजर गई और वे मजबूर खड़े होकर देखते रह गए।

कार से भोपाल के लिए रवाना

ट्रेन निकल जाने के बाद जीतू पटवारी स्टेशन के बाहर साथियों से बातचीत की और फिर कार से भोपाल के लिए रवाना हो गए। खास बात यह है कि प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी ट्रैफिक की बदहाली के कारण ग्वालियर में फ्लाइट मिस कर चुके हैं।

