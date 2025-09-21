वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्लेटफार्म पर लगाई दौड़

Jitu patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा किया। ग्वालियर में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सीएम मोहन यादव को उन्हीं की पार्टी के नेता, मंत्री हटाने की मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाएगी। हमें जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है। किसानों, बहनों, युवाओं से किए गए वादे, घोषणा पत्र, वचन पत्र, मोदी गारंटी का पालन करवाने के लिए हम आपको मजबूर करेंगे। दौरा समाप्ति के बाद शाम को जीतू पटवारी को ग्वालियर से ट्रेन से भोपाल लौटना था लेकिन वे चूक गए। ट्रैफिक जाम में लेट हो गए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने वंदेभारत एक्सप्रेस पकड़ने के लिए स्टेशन पर दौड़ भी लगा दी लेकिन ट्रेन छूट गई।