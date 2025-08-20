संदूक में बच्ची का शव : पत्नी गई पीहर तो मामा ने मासूम के साथ किया बलात्कार… रोंगटे खड़े करने वाले हैं पुलिस के खुलासे

शनिवार शाम को नौ वर्षीय बालिका घर के पास खेल रही थी। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। पहले परिजनों ने अपने स्तर पर खोज की। फिर पुलिस को सूचना दी गई। बालिका शाम करीब सवा छह बजे घर के पास शराब ठेके के निकट लगे कैमरे में अंतिम बार दिखी थी। वहां से आगे जिस गली में वह गई, उसमें करीब सौ फीट आगे स्थित दुकान पर कैमरा लगा हुआ है। मगर उसकी फुटेज में बालिका नहीं दिखी। ऐसे में पुलिस ने दोनों कैमरों के बीच के इलाके में गहन पड़ताल की और वहीं गली में आरोपी युवक का मकान है। पुलिस ने रविवार रात युवक को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद सोमवार दोपहर को उसके घर से सड़ी अवस्था में शव बरामद किया गया।