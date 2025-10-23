Hanumangarh Crime: दिवाली की रात ब्राह्मणी मंदिर में बड़ी चोरी, पुलिस के हाथ खाली, थाना घेराव की चेतावनी

फोटो- पत्रिका
हनुमानगढ़ के पल्लू कस्बे में प्रसिद्द मां ब्राह्मणी के ऐतिहासिक मंदिर में 20 अक्टूबर को दो अज्ञात चोरों ने लगभग दस किलो चांदी की माता की मूर्ति, मुकुट व छत्र चोरी कर ले गए, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। चोरी की वारदात को अंजाम दिए 3 दिन बीतने के बाद भी चोर पुलिस की पहुंच से दूर नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 3 नवंबर को थाने का घेराव किया जाएगा। शुक्रवार को जिले की डीएसटी टीम, साइबर सेल व पुलिस जवानों ने मंदिर परिसर और कस्बे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन चोरों के भागने वाले रास्ते का पता नहीं चल सका है।
मां ब्राह्मणी के मंदिर में नगदी व सोने-चांदी का सामान है। वहीं चांदी के दरवाजे, माता राणी के इतिहास की पटिका, मूर्ति, मुकुट व छत्र हैं, जो कि पुराने सीसीटीवी कैमरों के भरोसे हैं। इसके अलावा वर्ष में दो बार चैत्र व आषोज माह में मां ब्राह्मणी का विशाल मेला भरता है, जिससे लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं मामला सामने आने के बाद मंदिर में एक गार्ड तैनात कर दिया गया।
जिले की डीएसटी व स्पेशल टीम की ओर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस टीम पूरी मेहनत कर रही है। नोहर वृताधिकारी संजीव कटेवा ने भी कस्बे में पहुंच कर चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही चोरी का खुलासा कर चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
