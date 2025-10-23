Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: दिवाली की रात ब्राह्मणी मंदिर में बड़ी चोरी, पुलिस के हाथ खाली, थाना घेराव की चेतावनी

किसान नेता मंगेज चौधरी मां ब्राह्मणी के मंदिर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था सहित चोरी की वारदात की जानकारी ली। उन्होंने थाना घेराव की चेतावनी दी।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Rakesh Mishra

Oct 23, 2025

Brahmani temple in Hanumangarh

फोटो- पत्रिका

हनुमानगढ़ के पल्लू कस्बे में प्रसिद्द मां ब्राह्मणी के ऐतिहासिक मंदिर में 20 अक्टूबर को दो अज्ञात चोरों ने लगभग दस किलो चांदी की माता की मूर्ति, मुकुट व छत्र चोरी कर ले गए, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। चोरी की वारदात को अंजाम दिए 3 दिन बीतने के बाद भी चोर पुलिस की पहुंच से दूर नजर आ रहे हैं।

ग्रामीणों की चेतावनी

किसान नेता मंगेज चौधरी मां ब्राह्मणी के मंदिर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था सहित चोरी की वारदात की जानकारी ली। उन्होंने पुजारियों व मंदिर प्रन्यास कमेटी के सदस्यों से वार्ता कर पूरी वारदात की जानकारी लेते हुए पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नाकाफी बताया।

उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 3 नवंबर को थाने का घेराव किया जाएगा। शुक्रवार को जिले की डीएसटी टीम, साइबर सेल व पुलिस जवानों ने मंदिर परिसर और कस्बे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन चोरों के भागने वाले रास्ते का पता नहीं चल सका है।

रखवाली के लिए सिर्फ एक गार्ड

मां ब्राह्मणी के मंदिर में नगदी व सोने-चांदी का सामान है। वहीं चांदी के दरवाजे, माता राणी के इतिहास की पटिका, मूर्ति, मुकुट व छत्र हैं, जो कि पुराने सीसीटीवी कैमरों के भरोसे हैं। इसके अलावा वर्ष में दो बार चैत्र व आषोज माह में मां ब्राह्मणी का विशाल मेला भरता है, जिससे लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं मामला सामने आने के बाद मंदिर में एक गार्ड तैनात कर दिया गया।

इनका कहना

जिले की डीएसटी व स्पेशल टीम की ओर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस टीम पूरी मेहनत कर रही है। नोहर वृताधिकारी संजीव कटेवा ने भी कस्बे में पहुंच कर चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही चोरी का खुलासा कर चोरों को पकड़ लिया जाएगा।

  • विजेंद्र शर्मा थानाधिकारी, पल्लू

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

बड़ी खबरें

ट्रेंडिंग

