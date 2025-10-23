Hanumangarh Crime: दिवाली की रात ब्राह्मणी मंदिर में बड़ी चोरी, पुलिस के हाथ खाली, थाना घेराव की चेतावनी

मां ब्राह्मणी के मंदिर में नगदी व सोने-चांदी का सामान है। वहीं चांदी के दरवाजे, माता राणी के इतिहास की पटिका, मूर्ति, मुकुट व छत्र हैं, जो कि पुराने सीसीटीवी कैमरों के भरोसे हैं। इसके अलावा वर्ष में दो बार चैत्र व आषोज माह में मां ब्राह्मणी का विशाल मेला भरता है, जिससे लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं मामला सामने आने के बाद मंदिर में एक गार्ड तैनात कर दिया गया।