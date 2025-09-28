Rajasthan: पुलिस ने चोरी व गुम हुए 100 मोबाइल फोन किए बरामद, पीड़ितों ने इस पोर्टल पर की थी शिकायत

एसपी हरीशंकर यादव प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए। (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने आमजन के चोरी व गुम हुए 100 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन फोन की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई है। पुलिस टीम ने CEIR पोर्टल पर प्राप्त रिपोर्ट की जांच व तकनीकी पड़ताल के बाद यह बरामदगी की है।
एसपी हरीशंकर यादव ने रविवार को जंक्शन थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि एएसपी मुख्यालय जनेश तंवर तथा डीएसपी मीनाक्षी के मार्गदर्शन में जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मणसिंह राठौड़ के नेतृत्व में थाने की टीम निरंतर फोन के पड़ताल में जुटी हुई थी। फोन रिकवरी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें शामिल जंक्शन थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार और हमेंद्र सिंह ने सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त गुमशुदा मोबाइल फोन की रिपोर्ट का गहनता से विश्लेषण किया।
बीते एक साल में गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस आउट करते हुए 100 मोबाइल फोन विभिन्न ब्रांड के रिकवर किए गए। एसपी ने थाने में कई परिवादियों को मोबाइल फोन सौंपे। उनको CEIR पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि आगे से अगर आपका मोबाइल फोन चोरी या गुम होता है तो सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत करें। पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। एसपी ने बताया कि इस साल 9 माह में लगभग 2500 फोन गुम और चोरी हुए हैं।
एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि बरामद किए गए प्रत्येक स्मार्टफोन की कीमत 25000 से लेकर 70000 रुपए तक हैं। एसपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब भी आप नया या पुराना मोबाइल फोन खरीदें तो उसका बिल व डिब्बा आवश्य लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कठिनाई न हो। बिना बिल का फोन चोरी का भी हो सकता है। ऐसे में खरीददार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
