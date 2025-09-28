Rajasthan: पुलिस ने चोरी व गुम हुए 100 मोबाइल फोन किए बरामद, पीड़ितों ने इस पोर्टल पर की थी शिकायत

एसपी हरीशंकर यादव ने रविवार को जंक्शन थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि एएसपी मुख्यालय जनेश तंवर तथा डीएसपी मीनाक्षी के मार्गदर्शन में जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मणसिंह राठौड़ के नेतृत्व में थाने की टीम निरंतर फोन के पड़ताल में जुटी हुई थी। फोन रिकवरी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें शामिल जंक्शन थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार और हमेंद्र सिंह ने सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त गुमशुदा मोबाइल फोन की रिपोर्ट का गहनता से विश्लेषण किया।