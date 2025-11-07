Hardoi: आरोपी किशोर की दर्दनाक मौत पर परिवार फूटा, पुलिस लापरवाही के आरोपों के बीच जांच के आदेश जारी

Hardoi Accident: हरदोई जिले में गुरुवार देर रात एक बेहद दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई, जिसने स्थानीय लोगों के साथ ही मृतक के परिजनों को झकझोर कर रख दिया। लखनऊ-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बघौली यार्ड के पास एक 17 वर्षीय किशोर लक्ष्य मिश्रा, जो गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी था, का क्षत-विक्षत शव मिला। चेहरे की स्थिति पहचान योग्य नहीं थी, ऐसे में उसके हाथ पर बने टैटू के आधार पर परिजनों ने पहचान की। पुलिस का प्रारंभिक दावा है कि किशोर ने नई दिल्ली-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के आगे कूदकर खुदकुशी की, लेकिन परिवार का आरोप है कि पूरी घटना पुलिस की गंभीर लापरवाही का परिणाम है।