Juice To Drink For Fatty Liver: फैटी लिवर के लिए फायदेमंद हो सकता है इन 5 जूस का सेवन, जानें पीने का सही तरीका

यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और अधिक शराब का सेवन। इसलिए फैटी लिवर के इलाज में आहार और लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां 5 जूस हैं, जो फैटी लिवर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

फैटी लिवर की समस्या (Fatty Liver Problem) फैटी लिवर(Fatty Liver) को मेडिकल भाषा में हेपेटिक स्टीटोसिस कहा जाता है। यह तब होता है जब लिवर में अधिक फैट जमा हो जाता है। हालांकि, लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट होना सामान्य है, लेकिन जब यह मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे बड़ा अंग है, जो भोजन और ड्रिंक पदार्थों से पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है, इसलिए इसका स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। अधिक फैट जमा होने के कारण लिवर में सूजन (Inflammation) हो सकती है, और अगर यह समस्या बढ़ती है, तो लिवर फेलियर (Liver failure) का भी खतरा हो सकता है।

फैटी लिवर के कारण (Reason of Fatty Liver) फैटी लिवर की समस्या तब होती है जब हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है और शरीर इसे सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। इस स्थिति में फैट लिवर की सेल्स में जमा होने लगता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। इसके बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल है, जिससे आजकल लोगों में यह समस्या अधिक देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे-

चुकंदर का जूस चुकंदर का जूस नाइट्रेट्स से भरपूर होता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और लिवर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। चुकंदर का जूस पीने से लिवर की सूजन कम होती है और वसा को कम करने में मदद मिलती है।

पालक का जूस पालक का जूस आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो लिवर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। पालक का जूस पीने से लिवर की सूजन कम होती है और वसा को कम करने में मदद मिलती है।

नींबू का जूस नींबू का जूस विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो लिवर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। नींबू का जूस पीने से लिवर की सफाई होती है और वसा को कम करने में मदद मिलती है।

तरबूज के जूस तरबूज के जूस का नियमित सेवन न केवल लिवर, बल्कि पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इस जूस में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और यह शरीर को हाइड्रेटेड तथा तरोताजा रखने में मदद करता है। तरबूज का जूस फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने और लिवर से जुड़ी बीमारियों में भी लाभकारी होता है।