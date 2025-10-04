सावधान! कम उम्र में बड़ा खतरा, गुदा से खून बहना हो सकता है Colorectal Cancer का इशारा

Colorectal Cancer Risk: आजकल ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो पहले केवल बुजुर्गों में दिखाई देती थीं, लेकिन अब ये युवाओं में भी पाई जा रही हैं। कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे आम भाषा में मलाशय और बड़ी आंत का कैंसर कहा जाता है, उनमें से एक है। हाल की एक रिसर्च में यह सच्चाई सामने आई है कि रेक्टम (मलद्वार) से खून आना कोई आम बात नहीं होती, खासकर 50 साल से कम उम्र के लोगों में। यह कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत हो सकता है। आइए, इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जानते हैं।