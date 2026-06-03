Gum Disease: ब्रश करते समय मसूड़ों से आता है खून? जानें इस पर क्या कहा WHO की डॉक्टर ने

Gum Disease Treatment: कई बार जब हम सुबह ब्रश करते हैं, तो हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ज्यादातर लोग इसे आम बात मानकर छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉ. गया गामहेवेगे, डब्ल्यूएचओ (WHO) पीआरएसईएएच (PRSEAH) की डायरेक्टर ने इस पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये मामूली समझी जाने वाली बीमारी दुनियाभर में एक अरब लोग को अपना शिकार बनाए हुए है।