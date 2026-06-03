Gum Disease: ब्रश करते समय मसूड़ों से आता है खून? जानें इस पर क्या कहा WHO की डॉक्टर ने

मसूड़ों की बीमारी का इलाज- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Gum Disease Treatment: कई बार जब हम सुबह ब्रश करते हैं, तो हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ज्यादातर लोग इसे आम बात मानकर छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉ. गया गामहेवेगे, डब्ल्यूएचओ (WHO) पीआरएसईएएच (PRSEAH) की डायरेक्टर ने इस पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये मामूली समझी जाने वाली बीमारी दुनियाभर में एक अरब लोग को अपना शिकार बनाए हुए है।
हमारे मुंह और दांतों की सफाई सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी हुई है। एक रिसर्च का हवाला देते हुए डॉक्टर ने कहा है कि यह डायबिटीज और दिल की सेहत से भी जुड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं कि मसूड़ों से खून किस कारण से आता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मसूड़ों से खून आने की सबसे बड़ी वजह दांतों की ठीक से सफाई न होना है। जब हम मुंह साफ नहीं रखते, तो दांतों पर बैक्टीरिया की एक गंदी परत (Plaque) जम जाती है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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