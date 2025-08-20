CLABSI in India: ICU में लगने वाली नली से फैल रहा खतरनाक इंफेक्शन, AIIMS की रिपोर्ट

दिल्ली AIIMS की एक स्टडी ने इस खतरे को उजागर किया है। रिसर्च के अनुसार, भारत के अस्पतालों की इंटेंसिव केयर यूनिट्स (ICU) में कैथेटर के जरिए संक्रमण बड़ी संख्या में फैल रहा है। खासकर ब्लडस्ट्रीम इंफेक्शन (Bloodstream Infection) यानी खून में होने वाला संक्रमण। यह संक्रमण उन सूक्ष्म जीवाणुओं (microbes) के कारण होता है, जो अब कई तरह की एंटीबायोटिक दवाओं पर असर नहीं दिखाते। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (Antibiotic Resistance) कहा जाता है। यानी ऐसी स्थिति में मरीज को दी जाने वाली सामान्य दवाएं बेअसर हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि मरीज का इलाज लंबा चलता है और अस्पताल का खर्च भी बढ़ जाता है।