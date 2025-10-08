Tramadol side effects : ये कॉमन दर्द की गोली बढ़ा सकती है हार्ट डिजीज का खतरा दोगुना : नई स्टडी का खुलासा

एक नया चिकित्सा विश्लेषण चिंता का विषय है: लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक दर्द निवारक दवा पुराने दर्द से राहत दिलाने में बहुत कम मदद कर सकती है - और इससे भी बदतर, यह हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को दोगुना कर सकती है। अध्ययन ट्रामाडोल पर केंद्रित था, एक प्रिस्क्रिप्शन ओपिओइड जिसे अक्सर ज्यादा असरदार विकल्पों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।