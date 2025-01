आप भी सुबह उठते ही करते हैं थकान महसूस, इन आदतों को कहे अलविदा

सुबह उठते ही थकान के पीछे की वजह : Feeling tired in the morning Feeling tired in the morning: गलत खानपान रात में भारी भोजन आपके पाचन तंत्र पर दबाव डालता है। इसके कारण आपकी नींद प्रभावित होती है और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको थकान महसूस होती है। ऐसे में आपको ज्यादा तला-भुना या मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे में आपको इस समस्या से बचने के लिए हल्क खाना खाएं, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। इसके अलावा सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें।

Feeling tired in the morning: तनाव और चिंता जब आप सोने से पहले तनाव लेते हैं कई चिंताओं में डूबे रहते हैं। इससे आपको मानसिक तनाव आपके शरीर को आराम नहीं करने देता। और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। जब आप सोने से पहले तनाव लेते हैं कई चिंताओं में डूबे रहते हैं। इससे आपको मानसिक तनाव आपके शरीर को आराम नहीं करने देता। और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें।

Feeling tired in the morning: कैफीन का ज्यादा सेवन रात को सोने से पहले कैफीन का सेवन नींद में बाधा डालता है। लोग दिनभर चाय या कॉफी पीते रहते हैं। इससे आपका शरीर पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता। ऐसे में आपको शाम के बाद कैफीन से परहेज करें।

Feeling tired in the morning: देर रात स्क्रीन में लगें रहना जब आप देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर अधिक समय बिताने है तो इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। इसके पीछे कारण है स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट। जब आप देर रात तक स्क्रीन पर समय बिताते हैं तो इससे आपकी स्लीप साइकल बिगड़ जाती है। इसके साथ ही जब आप सुबह उठते हैं थका हुआ महसूस करते हैं। इससे बचने के लिए आपको सोने से कम से कम एक घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर चाहिए।

Feeling tired in the morning: कम पानी पीना यदि आप दिनभर पानी कम पीते हैं तो इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। इसके कारण आप थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसे में आपको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए।