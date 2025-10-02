Flu vs Common Cold : फ्लू या सर्दी : लक्षण, रिकवरी का समय और बचाव के सबसे आसान तरीके सब जानिए

Common cold symptoms (फोटो सोर्स : Freepik)
Flu vs Common Cold difference : मौसम बदलते ही लोगों में सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हल्का बुखार, खांसी, थकान और शरीर दर्द जैसी दिक्कतें कई दिनों तक परेशान कर सकती हैं। अक्सर लोग यह सोचकर उलझन में पड़ जाते हैं कि उन्हें सामान्य सर्दी है या फ्लू। हालांकि दोनों ही श्वसन से जुड़ी बीमारियां हैं, लेकिन इनके लक्षण, गंभीरता और ठीक होने की अवधि अलग-अलग होती है। सही जानकारी होने पर आप न सिर्फ लक्षणों को पहचान सकते हैं बल्कि समय पर सही इलाज भी करा सकते हैं। आइए जानते है सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा से कुछ आम सवालों के जबाव जिससे आप समय रहते फ्लू जैसी समस्याओं बच सके।
डॉक्टर का जवाब: देखिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। आम सर्दी (Cold) धीरे-धीरे शुरू होती है, इसमें आपको ज्यादातर बहती या बंद नाक, हल्का गला खराब और हल्की खांसी होगी। वहीं, फ्लू (Flu) अचानक तेजी से आता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार (Fever), पूरे शरीर में दर्द (Body Ache), बहुत ज्यादा थकावट और ठंड लगना शुरू हो जाए, तो ज्यादा संभावना है कि यह फ्लू है।
डॉक्टर का जवाब: अगर आम सर्दी है, तो इसके लक्षण आमतौर पर 3 से 7 दिनों में कम होने लगते हैं, हालांकि हल्की खांसी दो हफ़्ते तक रह सकती है। लेकिन फ्लू आपको ज़्यादा थकाता है। फ्लू के लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिनों तक रहते हैं, और आपको एक हफ़्ते से लेकर दो हफ़्ते तक बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है। बिस्तर पर आराम करना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर का जवाब: हां, फ्लू आम सर्दी से ज्यादा खतरनाक है। खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है (जैसे डायबिटीज या अस्थमा) उनके लिए यह निमोनिया जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो, तेज बुखार 3-4 दिन तक न उतरे, सीने में लगातार दर्द हो, या आपको चक्कर आने लगें, तो तुरंत डॉक्टर के पास आएं।
डॉक्टर का जवाब: सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है साफ-सफाई (Hygiene) और टीकाकरण (Vaccination)।
टीकाकरण: हर साल फ्लू का टीका (Flu Shot) जरूर लगवाएं। यह आपको फ्लू के गंभीर लक्षणों से बचाएगा।
हाथ धोना: अपने हाथ साबुन और पानी से बार-बार धोएं, खासकर खांसने या छींकने के बाद।
दूरी बनाएं: बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और अपनी आंख, नाक या मुंह को छूने से बचें।
डॉक्टर का जवाब: देखिए, इन दोनों बीमारियों में सबसे बड़ा इलाज है आराम (Rest)।
आराम: भरपूर नींद लें और काम से छुट्टी लें।
तरल पदार्थ: पानी, सूप और हर्बल चाय जैसे तरल पदार्थ खूब पिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
दवा: सर्दी के लिए डॉक्टर की सलाह पर आप पेनकिलर या डिकंजेस्टेंट ले सकते हैं। फ्लू होने पर, अगर लक्षण शुरू हुए 48 घंटे से कम हुए हैं, तो डॉक्टर आपको एंटीवायरल दवा (Antiviral Medicine) दे सकते हैं जो बीमारी की अवधि को कम कर सकती है। ख़ुद से कोई भी एंटीबायोटिक (Antibiotic) न लें, क्योंकि ये वायरस पर काम नहीं करतीं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
