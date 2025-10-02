Flu vs Common Cold : फ्लू या सर्दी : लक्षण, रिकवरी का समय और बचाव के सबसे आसान तरीके सब जानिए

Flu vs Common Cold difference : मौसम बदलते ही लोगों में सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हल्का बुखार, खांसी, थकान और शरीर दर्द जैसी दिक्कतें कई दिनों तक परेशान कर सकती हैं। अक्सर लोग यह सोचकर उलझन में पड़ जाते हैं कि उन्हें सामान्य सर्दी है या फ्लू। हालांकि दोनों ही श्वसन से जुड़ी बीमारियां हैं, लेकिन इनके लक्षण, गंभीरता और ठीक होने की अवधि अलग-अलग होती है। सही जानकारी होने पर आप न सिर्फ लक्षणों को पहचान सकते हैं बल्कि समय पर सही इलाज भी करा सकते हैं। आइए जानते है सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा से कुछ आम सवालों के जबाव जिससे आप समय रहते फ्लू जैसी समस्याओं बच सके।