Food For Heart Health: स्ट्रोक से बचना है? रोज खाएं ये 5 फूड्स और दिल-दिमाग दोनों रखें हेल्दी!

Food For Heart Health: आज के समय में स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन गई है। यह तब होती है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है। जब दिमाग को खून से ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलता, तो उसकी कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं। इसका नतीजा हो सकता है कि दिमाग को स्थायी नुकसान, लंबे समय की विकलांगता हो सकती है या फिर मौत तक भी हो सकती है।
स्ट्रोक के कई कारण होते हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, डायबिटीज और खराब डाइट मुख्य वजह हो सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो दिल और दिमाग को हेल्दी रखते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं और सूजन से लड़ते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में जो स्ट्रोक का खतरा कम कर सकते हैं।
पालक, सरसों का साग और कोलार्ड ग्रीन्स जैसे पत्तेदार सब्जियां दिमाग और दिल दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद डाइट्री नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो नसों को रिलैक्स करने का काम करते हैं। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1 कप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो ब्लड क्लॉट से होने वाले स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो सकता है।
अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA) खून का बहाव बेहतर करता है, सूजन कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं और नसों को नुकसान से बचाते हैं। रोजाना एक मुट्ठी अखरोट, बादाम और अलसी के बीज खाने से दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं और स्ट्रोक का रिस्क कम होता है।
संतरा, मौसमी, नींबू जैसे साइट्रस फलों में विटामिन C, पोटैशियम और फ्लेवोनॉइड्स भरपूर होते हैं। ये नसों को मजबूत रखते हैं और उनमें होने वाली सूजन को कम करते हैं। रोजाना अलग-अलग साइट्रस फल या उनका ताजा जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और स्ट्रोक का खतरा घटता है।
सैल्मन, मैकेरल, ट्राउट और ताजा टूना जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है। ये हेल्दी फैट ब्लड प्रेशर घटाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखते हैं और खून के थक्के बनने से रोकते हैं। डॉक्टर हफ्ते में 2–3 बार फैटी फिश खाने की सलाह देते हैं। आप इन्हें ग्रिल, बेक या सलाद-पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं।
दही, लो-फैट दूध और पनीर में कैल्शियम, पोटैशियम, प्रोटीन और विटामिन D होते हैं। पोटैशियम शरीर में सोडियम को कंट्रोल करता है जिससे ब्लड प्रेशर सही रहता है, वहीं कैल्शियम और विटामिन D हड्डियों और नसों को मजबूत बनाते हैं। फुल-फैट की बजाय लो-फैट डेयरी चुनने से दिल की सेहत भी बनी रहती है। नाश्ते में दही को ताजे फलों और होल ग्रेन के साथ खाएं, तो डबल फायदा होगा।