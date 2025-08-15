Food For Heart Health: स्ट्रोक से बचना है? रोज खाएं ये 5 फूड्स और दिल-दिमाग दोनों रखें हेल्दी!

पालक, सरसों का साग और कोलार्ड ग्रीन्स जैसे पत्तेदार सब्जियां दिमाग और दिल दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद डाइट्री नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो नसों को रिलैक्स करने का काम करते हैं। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1 कप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो ब्लड क्लॉट से होने वाले स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो सकता है।