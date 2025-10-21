Foot Health Chart : पैरों में दर्द, सूजन, लाल पड़ना… डॉक्टर से जानिए किस संकेत का किस बीमारी से है कनेक्शन

पैरों पर बीमारी के संकेत (प्रतीकात्मक फोटो- IANS)
Foot Sign Health Chart : पैर शरीर में डॉक्टर की तरह ही हैं। ये बीमारी होने से पहले अलग-अलग तरीकों से संकेत देने लगते हैं। अगर आप इनको समय पर पहचान लिए तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपके पैरों में सूजन, लाल पड़ना, दर्द जैसी शिकायत रहती है तो जानिए कि इसका मतलब क्या है। चलिए, डॉ. अर्जुन राज से जानते हैं कि आपका शरीर आपको क्या कहना चाह रहा है।
डॉ. अर्जुन राज का कहना है कि पैरों पर कुछ संकेत गंभीर बीमारी का भी संकेत देते हैं। अगर इन संकेतों को हम समझ कर इलाज कराना शुरू कर दें तो आगे होने वाली बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। हालांकि, कई लोग इन संकेतों को अनदेखा करते हैं। ऐसे ही हमारे पैर हमें कई तरह के संकेत देते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के लिहाज से समझना चाहिए।
डॉ. अर्जुन कहते हैं ये संकेत विटामिन की कमी से लेकर बीमारी तक का संकेत देते हैं। टखने में कई बार सूजन होना, चलने-फिरने में तकलीफ आदि का होना किडनी की समस्या या बीमारी का संकेत देते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी जमा होना या थायराइड का संकेत हो सकता है।
वो ये भी कहते हैं कि कई बार पैरों में या जोड़ों में दर्द यूरिक एसिड बढ़ने पर भी होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इसका संकेत भी पैर आपको दे देते हैं।
साथ ही पिंडलियों में दर्द होना साधारण नहीं है। कई बार ये विटामिन डी की कमी या थकावट की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय से समस्या बनी है, तो ये क्लॉडिकेशन या पेरिफरल आर्टरीज का संकेत हो सकती है। इसमें पैरों में मौजूद धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द होने लगता है।
हाथ-पैरों का अधिक समय तक ठंडा रहना भी अहम बीमारी का संकेत माना जा सकता है। ऐसा कई बार हाथ-पैर ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से भी हो सकता है।
अगर पैर अपने आप ही गर्म हो रहे हैं और इसके साथ ही लाल पड़ रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से लें। इसे अनदेखा ना करें, ये डीप वेन थ्रॉम्बोसिस हो सकता है। इसके कारण पैर लाल होने लगते हैं और पैरों में आग या जलन जैसा महसूस होता है।
डॉ. अर्जुन राज ने ये भी कहा कि इस तरह के संकेत शुरुआती तौर पर समझने के लिए काफी हैं। पर, इनके आधार पर कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। इसलिए, अगर इस तरह के संकेत लंबे समय तक दिखें तब सबसे पहले डॉक्टर से मिलें और परामर्श के अनुसार इलाज कराएं। इन संकतों के आधार पर खुद से इलाज ना करें।
