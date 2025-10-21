Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Foot Health Chart : पैरों में दर्द, सूजन, लाल पड़ना… डॉक्टर से जानिए किस संकेत का किस बीमारी से है कनेक्शन

Foot Health Chart Explain By A Doctor : पैरों पर कई तरह के संकेत दिखते हैं। जैसे- पैरों पर सूजन, दर्द होना, लाल पड़ना या पैरों पर जलन होना। चलिए, डॉ. अर्जुन राज से समझते हैं कि पैरों के ये संकेत क्या हैं?

2 min read

भारत

image

Ravi Gupta

image

Dr. Arjun Raj

Oct 21, 2025

Foot Health Chart Image, Foot Health Chart Explain By A Doctor, Pair me sujan, Pair me laal padna, leg pain meaning,

पैरों पर बीमारी के संकेत (प्रतीकात्मक फोटो- IANS)

Foot Sign Health Chart : पैर शरीर में डॉक्टर की तरह ही हैं। ये बीमारी होने से पहले अलग-अलग तरीकों से संकेत देने लगते हैं। अगर आप इनको समय पर पहचान लिए तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपके पैरों में सूजन, लाल पड़ना, दर्द जैसी शिकायत रहती है तो जानिए कि इसका मतलब क्या है। चलिए, डॉ. अर्जुन राज से जानते हैं कि आपका शरीर आपको क्या कहना चाह रहा है।

पैरों पर कुछ संकेत गंभीर बीमारी के भी

डॉ. अर्जुन राज का कहना है कि पैरों पर कुछ संकेत गंभीर बीमारी का भी संकेत देते हैं। अगर इन संकेतों को हम समझ कर इलाज कराना शुरू कर दें तो आगे होने वाली बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। हालांकि, कई लोग इन संकेतों को अनदेखा करते हैं। ऐसे ही हमारे पैर हमें कई तरह के संकेत देते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के लिहाज से समझना चाहिए।

Foot Health Chart Image | फुट हेल्थ चार्ट देखिए

डॉ. अर्जुन कहते हैं ये संकेत विटामिन की कमी से लेकर बीमारी तक का संकेत देते हैं। टखने में कई बार सूजन होना, चलने-फिरने में तकलीफ आदि का होना किडनी की समस्या या बीमारी का संकेत देते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी जमा होना या थायराइड का संकेत हो सकता है।

यूरिक एसिड बढ़ने का संकेत भी देते हैं पैर

वो ये भी कहते हैं कि कई बार पैरों में या जोड़ों में दर्द यूरिक एसिड बढ़ने पर भी होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इसका संकेत भी पैर आपको दे देते हैं।

पिंडलियों में दर्द का मतलब

साथ ही पिंडलियों में दर्द होना साधारण नहीं है। कई बार ये विटामिन डी की कमी या थकावट की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय से समस्या बनी है, तो ये क्लॉडिकेशन या पेरिफरल आर्टरीज का संकेत हो सकती है। इसमें पैरों में मौजूद धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द होने लगता है।

हाथ पैरों का ठंडा पड़ना भी बीमारी के संकेत

हाथ-पैरों का अधिक समय तक ठंडा रहना भी अहम बीमारी का संकेत माना जा सकता है। ऐसा कई बार हाथ-पैर ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से भी हो सकता है।

पैरों में जलन और लाल पड़ने का मतलब

अगर पैर अपने आप ही गर्म हो रहे हैं और इसके साथ ही लाल पड़ रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से लें। इसे अनदेखा ना करें, ये डीप वेन थ्रॉम्बोसिस हो सकता है। इसके कारण पैर लाल होने लगते हैं और पैरों में आग या जलन जैसा महसूस होता है।

डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य

डॉ. अर्जुन राज ने ये भी कहा कि इस तरह के संकेत शुरुआती तौर पर समझने के लिए काफी हैं। पर, इनके आधार पर कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। इसलिए, अगर इस तरह के संकेत लंबे समय तक दिखें तब सबसे पहले डॉक्टर से मिलें और परामर्श के अनुसार इलाज कराएं। इन संकतों के आधार पर खुद से इलाज ना करें।

Hindi News / Health / Foot Health Chart : पैरों में दर्द, सूजन, लाल पड़ना… डॉक्टर से जानिए किस संकेत का किस बीमारी से है कनेक्शन

स्वास्थ्य

