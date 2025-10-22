Milk Myths Busted : दूध के बारे में 4 सबसे बड़े झूठ! क्या आप जानते हैं

लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि अगर फिट रहना है, तो फुल क्रीम दूध छोड़ो और टोंड या स्किम्ड (Low-Fat) दूध पियो। लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह बहस अब खत्म हो रही है। 2023 की समीक्षा में एक प्रकार के डेयरी उत्पाद को दूसरे पर अनुशंसित करने का कोई कारण नहीं पाया गया। हालांकि पूरे दूध में संतृप्त वसा होती है - लगभग 4.5 ग्राम प्रति गिलास - फिर भी यह 20-30 ग्राम की दैनिक अनुशंसित सीमा के भीतर है। इसलिए, जब तक आप दिन में तीन या चार गिलास नहीं पीते, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है।