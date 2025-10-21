Post-Diwali Detox: फेस्टिव ओवरईटिंग के बाद शरीर को करें रीसेट इन डिटॉक्स रेमेडीज से

अभ्यंग (Abhyanga): वात दोष का अंत त्यौहारों की भागदौड़ वात दोष को बढ़ाती है, जिससे थकान, बेचैनी और शरीर में दर्द होता है। रोजाना हल्के तिल के तेल या आयुर्वेदिक तेल से पूरे शरीर की मालिश (अभ्यंग) करें। यह रक्त संचार बढ़ाता है, मांसपेशियों को आराम देता है, और सबसे बड़ी बात यह मानसिक थकान को चुटकियों में दूर करता है! यह शरीर को सिर्फ आराम नहीं देता, बल्कि दिमाग को भी रीसेट करता है।