High blood pressure: हाई बीपी से केवल दिल को नहीं इन अंगों के फेल होने का भी रहता है खतरा

इसके कई कारण है। इनमें से खराब खानपान, तनाव, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और कुछ मेडिकल कंडीशन शामिल है। कई बार लंबे समय तक ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने पर रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे धमनियां सख्त और संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित होता है। जिसका असर दिल के अलावा बॉडी के कई पार्ट पर दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं हाई बल्ड प्रेशर के कारण किन अंगो के फेल होने का खतरा रहता है।