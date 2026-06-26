मच्छरों से फैलने वाली Japanese Encephalitis पहुंचा सकती है दिमाग को गंभीर नुकसान, WHO के अनुसार जानें लक्षण

यह बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस (JEV) की वजह से होती है। जब कोई क्यूलेक्स (Culex) प्रजाति का मच्छर किसी संक्रमित सूअर या जंगली पक्षी को काटने के बाद किसी इंसान को काट लेता है, तो यह वायरस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है। राहत की बात यह है कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में सीधे नहीं फैलती, यानी यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह बीमारी ज्यादातर गांवों, खेती-बाड़ी वाले इलाकों और जहां धान (चावल) के खेत या पानी जमा होने वाली जगहें होती हैं, वहां ज्यादा देखने को मिलती है।