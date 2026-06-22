क्या पेशाब में खून आ रहा है या कमर के एक तरफ लगातार दर्द रहता है? NHS और Mayo Clinic से जानिए Kidney Cancer के शुरुआती संकेत

कमर दर्द से परेशान को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Kidney Cancer Symptoms: अक्सर लोग पेशाब में खून आने, कमर के एक तरफ दर्द रहने या लगातार थकान महसूस होने जैसी समस्याओं को उम्र, कमजोरी या सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण किडनी कैंसर (Kidney Cancer जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं।
मेयो क्लिनिक, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (एनसीआई), अमेरिकन कैंसर सोसायटी और एनएचएस के अनुसार, किडनी कैंसर शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाता। यही वजह है कि कई लोगों में इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
किडनी शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका काम खून को फिल्टर करना और शरीर से अतिरिक्त पानी तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। जब किडनी की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो कैंसर विकसित हो सकता है। वयस्कों में सबसे आम प्रकार Renal Cell Carcinoma (RCC) है।
यह किडनी कैंसर के सबसे आम संकेतों में से एक माना जाता है। कई बार पेशाब गुलाबी, लाल या भूरे रंग का दिखाई दे सकता है।
अगर दर्द किसी चोट के बिना लंबे समय तक बना रहे, तो इसकी जांच करानी चाहिए।
कुछ लोगों को पेट के एक हिस्से में सूजन या गांठ महसूस हो सकती है।
बिना ज्यादा काम किए भी अत्यधिक थकान महसूस होना एक संकेत हो सकता है।
अगर डाइट या एक्सरसाइज में बदलाव किए बिना वजन कम हो रहा है, तो यह शरीर की चेतावनी हो सकती है।
कुछ मरीजों में बार-बार या लंबे समय तक बुखार रहने की समस्या देखी गई है।
लगातार भूख कम लगना और कमजोरी महसूस होना भी इससे जुड़ा हो सकता है।
हालांकि इन जोखिम कारकों का होना यह साबित नहीं करता कि व्यक्ति को कैंसर जरूर होगा।
NCI के अनुसार, अगर बीमारी शुरुआती चरण में पकड़ में आ जाए तो इलाज के विकल्प अधिक प्रभावी हो सकते हैं। उपचार कैंसर की स्टेज, मरीज की उम्र और समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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