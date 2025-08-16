Mangoes for Blood Sugar : ब्लड शुगर कंट्रोल करने और डायबिटीज से बचाने में है ये असरदार है आम , नई रिसर्च में दावा

एक अध्ययन में अन्य समान कैलोरी वाले स्नैक्स की तुलना में रोजाना आम के सेवन से इंसुलिन प्रतिक्रिया में सुधार हुआ और शरीर का वजन स्थिर रहा। हालांकि आम में प्राकृतिक शुगर होती है। बैलेंस्ड डाइट में इसका सीमित सेवन चयापचय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। रोजाना अपनी डाइट में ताजा आम शामिल करने से ब्लड शुगर कंट्रोल और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीका मिल सकता है। ये लाभ डायबिटीज की रोकथाम और प्रबंधन को लक्षित करने वाली आहार रणनीतियों में आम को एक आशाजनक विकल्प बनाते हैं।