Monsoon Skin Infection: बारिश में पैरों की खुजली और फंगल इंफेक्शन से कैसे बचें? CDC से जानिए बचने के उपाय

इस समस्या से बचने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ साधारण आदतें सुधारने की सलाह देते हैं। जब भी आप बाहर से बारिश में भीगकर आएं, तो सबसे पहले पैरों को साफ पानी और साबुन से धोएं और उन्हें अच्छी तरह सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच की जगह को बिल्कुल गीला न छोड़ें। रोजाना साफ और पूरी तरह सूखे हुए सूती (कॉटन) मोजे ही पहनें। अगर जूते गीले हो गए हैं, तो उन्हें दोबारा पहनने से पहले धूप या हवा में अच्छी तरह सुखा लें। अपनी निजी चीजें जैसे तौलिया, जूते या मोजे किसी और के साथ शेयर करने से बचें। सार्वजनिक जगहों जैसे जिम, स्विमिंग पूल या कॉमन बाथरूम में कभी भी नंगे पैर न जाएं, हमेशा चप्पल पहनकर रखें। अगर आपको पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह लेकर एंटीफंगल पाउडर का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन विकल्प है।