ब्रेन बूस्टर है Mushrooms, रोजाना सेवन से अल्जाइमर और दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है कम — स्टडी

पेन स्टेट विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, रोजाना 5 मशरूम खाने से इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को लंबी अवधि तक स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और ये गुण पकाने के बाद भी बरकरार रहते हैं। मशरूम में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे फाइबर, पोटैशियम, सेलेनियम, बी विटामिन्स और विटामिन डी के साथ-साथ इसमें खास

एंटीऑक्सिडेंट्स,एर्गोथियोनिन और ग्लूटाथायोन भी मौजूद होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इससे उम्र बढ़ना, हृदय रोग और दिमागी कमजोरी कम हो सकती है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जहां एर्गोथियोनिन का सेवन अधिक होता है, वहां अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों की दर कम होती है।