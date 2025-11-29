Normal Sneeze Per Day : 1 दिन में कितनी बार छींक आना चाहिए, 2,3,4 बार या उससे अधिक, शोध में पता चली ये बात

Normal Sneeze Per Day : भले छींकना सामान्य लगता है पर बार-बार छींक आना सही संकेत नहीं है। ये बात वैज्ञानिकों ने पता लगाई है। जिसको लेकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर शोध प्रकाशित है। अगर आपको बार-बार छींक (Bar bar chik aana) आती है तो ये काम की जानकारी समझ लें। चलिए, जानते हैं कि दिनभर में कितनी बार छींक आना सही (kitni baar chikna sahi) है? साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टर से अधिक छींक आने के कारण और उपाय के बारे में भी जानते हैं।