Packaged Foods Hidden Risk: कुरकुरे स्नैक्स की क्रंच में छिपा जहर, बढ़ा सकते हैं BP से लेकर मोटापा तक

Hidden chemicals in packaged foods|फोटो सोर्स –Freepik
Packaged Foods Hidden Risk: कुरकुरे और चटपटे पैक्ड स्नैक्स भले ही मिनटों में भूख मिटा दें, लेकिन इनके साथ शरीर में ऐसे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स भी पहुंच जाते हैं, जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है। स्वाद बढ़ाने वाले फ्लेवर, ज्यादा नमक, अनहेल्दी फैट और एडिटिव्स धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर, वजन और मेटाबॉलिज़्म को प्रभावित करने लगते हैं। कई बार इनका नुकसान तुरंत नहीं दिखता, लेकिन लगातार सेवन से BP से लेकर मोटापा तक बढ़ा सकती हैं। सुविधा के नाम पर खाए जाने वाले ये स्नैक्स कहीं धीरे-धीरे आपकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? यही जानना बेहद जरूरी है।
पैकेज्ड फूड्स में ट्रांस फैट्स का उपयोग खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाकर हार्ट डिजीज और मोटापे का कारण बन सकता है।
पैकेज्ड फूड्स में नमक स्वाद बढ़ाने और प्रिजर्वेशन के लिए डाला जाता है। इसकी अधिक मात्रा हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और किडनी की समस्या का कारण बन सकती है।
स्वाद बढ़ाने वाला यह केमिकल अक्सर चिप्स, नूडल्स और नमकीन में पाया जाता है। इससे सिरदर्द, चक्कर और थकान की समस्या हो सकती है।
मीठे स्नैक्स और ड्रिंक्स में छिपी हुई अतिरिक्त चीनी मोटापा, डायबिटीज और मेटाबोलिज्म से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है।
बेंजोएट्स, नाइट्रेट्स और सल्फाइट्स जैसे प्रिजर्वेटिव फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मिलाए जाते हैं, लेकिन इनसे एलर्जी, अस्थमा और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी हो सकता है।
स्नैक्स का स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए मिलाए गए ये रसायन त्वचा की एलर्जी, ध्यान की कमी (ADHD) और बच्चों में व्यवहारिक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।
हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स में ट्रांस फैट होता है जो वजन बढ़ाने और हार्ट डिजीज का प्रमुख कारण है।
ज्यादातर स्नैक्स मैदे से बनते हैं, जो फाइबर रहित होता है और कब्ज, वजन बढ़ने और ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी करता है।
ये पाउडर फॉर्म प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टेंट मिक्स या सीजनिंग में मिलाए जाते हैं। इनमें कुछ एल्यूमिनियम आधारित यौगिक होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ा सकते हैं।
प्लास्टिक पैकिंग में पाया जाने वाला BPA (Bisphenol A) हार्मोनल असंतुलन, बांझपन और कैंसर से जुड़ा हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल