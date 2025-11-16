Packaged Foods Hidden Risk: कुरकुरे स्नैक्स की क्रंच में छिपा जहर, बढ़ा सकते हैं BP से लेकर मोटापा तक

Packaged Foods Hidden Risk: कुरकुरे और चटपटे पैक्ड स्नैक्स भले ही मिनटों में भूख मिटा दें, लेकिन इनके साथ शरीर में ऐसे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स भी पहुंच जाते हैं, जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है। स्वाद बढ़ाने वाले फ्लेवर, ज्यादा नमक, अनहेल्दी फैट और एडिटिव्स धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर, वजन और मेटाबॉलिज़्म को प्रभावित करने लगते हैं। कई बार इनका नुकसान तुरंत नहीं दिखता, लेकिन लगातार सेवन से BP से लेकर मोटापा तक बढ़ा सकती हैं। सुविधा के नाम पर खाए जाने वाले ये स्नैक्स कहीं धीरे-धीरे आपकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? यही जानना बेहद जरूरी है।