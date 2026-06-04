4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Psychology of Procrastination: इमोशनल हेल्थ से जुड़ी है बार-बार काम टालने की आदत, मनोचिकित्सक से जानिए कारण और प्रभाव

Psychology of Procrastination: बार-बार काम टालना आलस नहीं, बल्कि इमोशनल हेल्थ से जुड़ी समस्या है। साइंसडायरेक्ट की रिसर्च के आधार पर मनोचिकित्सक से जानें प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण और इसे दूर करने के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 04, 2026

why procrastination happens, psychology of procrastination, procrastination causes and solutions ,

काम टालकर फोन देखते हुई युवती- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Psychology of Procrastination: हममें से ज्यादातर लोग कभी न कभी जरूरी कामों को छोड़कर फोन स्क्रॉल करने लगते हैं या कोई दूसरा गैर-जरूरी काम करने बैठ जाते हैं। मनोचिकित्सक इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। साइंसडायरेक्ट में प्रकाशित मनोवैज्ञानिक डॉ. टिमोथी पिचल और उनकी टीम की रिसर्च बताती है कि काम टालने की यह आदत आपके समय की कमी नहीं, बल्कि आपकी इमोशनल हेल्थ से जुड़ी समस्या है। आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते है और इसका स्वास्थ पर क्या असर पड़ता है?

हम काम क्यों टालते हैं?

जब हम किसी काम को टालते हैं, तो हमारा दिमाग उस काम से जुड़े तनाव, असफलता से बच रहा होता है। यह हमारे दिमाग की एक शॉर्ट-टर्म डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंटा होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, लिम्बिक सिस्टम (Limbic System) दिमाग का यह हिस्सा बहुत पुराना और स्वचालित है। यह हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी या राहत ढूंढता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स (Prefrontal Cortex) दिमाग का वो समझदार हिस्सा है जो प्लानिंग और लंबे समय के फायदों को देखता है।

जब कोई काम मुश्किल लगता है, तो लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। वह आपको उस तनाव से बचाने के लिए काम छोड़ देने की सलाह देता है, जिससे आपको कुछ समय के लिए राहत मिलती है। लेकिन बाद में यही आदत एंग्जायटी का कारण बन सकती है।

स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है?

डॉक्टर आरती मिधा (MD, Psychiatrist) के अनुसार, लगातार काम टालने की आदत केवल आपकी प्रोडक्टिविटी ही खराब नहीं करती, बल्कि यह आपके शरीर और मन को बीमार बनाती है। आखिरी समय पर काम पूरा करने की जल्दी शरीर में कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) का स्तर बढ़ा देती है। रात भर जागकर काम पूरा करने से इंसोमनिया और थकान की समस्या होती है। लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता घटने लगती है।

क्या कहती है रिसर्च?

इससे निपटने के लिए लोग खुद को कोसते हैं या खुद पर गुस्सा करते हैं। लेकिन रिसर्च के अनुसार, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का इलाज है, आत्म-क्षमा (Self-Forgiveness)। स्टडी में पाया गया कि जिन छात्रों ने पिछली बार परीक्षा की तैयारी टालने के लिए खुद को पूरी तरह माफ कर दिया, उन्होंने अगली परीक्षा में बहुत कम प्रोक्रेस्टिनेशन किया। जब आप खुद को माफ कर देते हैं, तो काम के साथ जुड़ा पुराना तनाव और अपराधबोध खत्म हो जाता है, जिससे आपका दिमाग अगली बार बिना डरे काम शुरू कर पाता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Mosquitoes Bites: मॉस्किटो क्रीम लगाने के बाद भी क्यों काट लेते हैं मच्छर? रिसर्च में पता चला कारण

ये भी पढ़ें
How DEET Repels Mosquitoes, Mosquitoes Taste DEET With Feet,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

04 Jun 2026 10:51 am

Hindi News / Health / Psychology of Procrastination: इमोशनल हेल्थ से जुड़ी है बार-बार काम टालने की आदत, मनोचिकित्सक से जानिए कारण और प्रभाव

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

गर्भावस्था में प्रदूषण सिर्फ मां नहीं, बच्चे की ग्रोथ को भी पहुंचा सकता है नुकसान, AIIMS की नई स्टडी में खुलासा

Pregnancy and Air Pollution AIIMS Delhi Study PM2.5 Pregnancy Risk
स्वास्थ्य

Ear Wax Signs of Disease: क्या आपके कान का मैल किसी बीमारी का संकेत है? कब सामान्य और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए

Ear Wax Signs of Disease, Ear Wax Symptoms, Ear Wax Infection,
स्वास्थ्य

Heart Rhythm Disorder Symptoms: बार-बार चक्कर और दिल की धड़कन तेज होना, हार्ट रिद्म डिसऑर्डर का हो सकता है संकेत, स्टडी में खुलासा

Heart Rhythm Disorder Symptoms
स्वास्थ्य

Mosquitoes Bites: मॉस्किटो क्रीम लगाने के बाद भी क्यों काट लेते हैं मच्छर? रिसर्च में पता चला कारण

How DEET Repels Mosquitoes, Mosquitoes Taste DEET With Feet,
स्वास्थ्य

Bitter Taste In Mouth: क्या आपके भी सुबह उठते ही मुंह का स्वाद हो जाता है कड़वा? फिजिशियन से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Bitter taste in mouth in morning , Bitter taste in mouth causes, Morning bitter taste in mouth remedies,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.