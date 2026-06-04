Psychology of Procrastination: इमोशनल हेल्थ से जुड़ी है बार-बार काम टालने की आदत, मनोचिकित्सक से जानिए कारण और प्रभाव

इससे निपटने के लिए लोग खुद को कोसते हैं या खुद पर गुस्सा करते हैं। लेकिन रिसर्च के अनुसार, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का इलाज है, आत्म-क्षमा (Self-Forgiveness)। स्टडी में पाया गया कि जिन छात्रों ने पिछली बार परीक्षा की तैयारी टालने के लिए खुद को पूरी तरह माफ कर दिया, उन्होंने अगली परीक्षा में बहुत कम प्रोक्रेस्टिनेशन किया। जब आप खुद को माफ कर देते हैं, तो काम के साथ जुड़ा पुराना तनाव और अपराधबोध खत्म हो जाता है, जिससे आपका दिमाग अगली बार बिना डरे काम शुरू कर पाता है।