बिस्तर पर जाते ही पैर हिलाने का मन करता है? जानें Restless Legs Syndrome के लक्षण और कारण

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह नसों से जुड़ा एक विकार (Neurological Disorder) है। इसमें इंसान को अपने पैरों (और कभी-कभी हाथों) में एक ऐसी असहज भावना या बेचैनी महसूस होती है, जिसे रोके रखना उसके बस में नहीं होता। यह कोई मानसिक बीमारी या केवल वहम नहीं है, बल्कि शरीर की नसों और दिमाग के तालमेल से जुड़ी एक वास्तविक समस्या है। इसके कारण व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और काम में मन न लगने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।