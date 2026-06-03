Right Way To Take Medicine: क्या आप भी चाय, कॉफी या जूस के साथ खा रहे हैं दवा? फिजिशियन से जानें क्या हो सकते है नुकसान

कई लोगों को सुबह खाली पेट थायराइड या आयरन की गोलियां खानी होती हैं। बिस्तर से उठते ही वे चाय या कॉफी के साथ ये दवाएं ले लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चाय और कॉफी में मौजूद तत्व आयरन और थायराइड की दवाओं के असर को बहुत कम कर देते हैं। इससे दवा शरीर में पूरी तरह घुल नहीं पाती और आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलता। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कॉफी पेट में दवाओं के घुलने के तरीके को बदल देती है, जिससे दवा सही समय पर और सही मात्रा में शरीर में नहीं मिल पाती। इसके अलावा, कॉफी पेट के एसिड (pH लेवल) को भी गड़बड़ कर देती है।