स्टडी में हुए चौंकाने वाले खुलासे : Heart Attack आने से पहले सिर के बालों में भी होने लगते हैं ऐसे बदलाव

Heart Attack : आज कल हार्ट अटैक की समस्या आम हो गई है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले (cause heart attack) बढ़ते जा रहे है। कोविड के बाद ऐसे मामलों में वृद्धि आई है। सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक के कई वीडियो सामने आए हैं।

Such changes happen in the hair of the head before the heart attack