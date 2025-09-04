क्यों बढ़ रहा है Hypoxic Cardiac Arrest का खतरा? जानें बचाव के आसान तरीके

Hypoxic Cardiac Arrest: जब हम कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले हार्ट अटैक या दिल की बीमारी आती है। आमतौर पर हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नसों में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। लेकिन हाइपॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट थोड़ा अलग है। इसमें दिल सीधे-सीधे खराब नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन की कमी से धीरे-धीरे हार्ट धड़कना बंद कर देता है। तो आइए जानते हैं इसका खतरा क्यों बढ़ रहा है।