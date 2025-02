World Cancer Day 2025 : 5 आम कैंसर और उन्हें पहचानने के तरीके

World Cancer Day 2025 : कैंसर के बढ़ते मामले, एक चिंताजनक स्थिति WHO के अनुसार, हर 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवनकाल में कैंसर से प्रभावित होता है। अनुमान है कि 2025 तक 35 मिलियन नए कैंसर मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जल्दी पहचान और सही समय पर इलाज ही सबसे प्रभावी उपाय हैं।

ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) | Breast cancer

World Cancer Day 2025 : ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) महिलाओं में सबसे आम और घातक कैंसर में से एक आइए जानते हैं 5 सबसे सामान्य कैंसर प्रकार और उनके शुरुआती लक्षण, ताकि समय रहते इनकी पहचान की जा सके।महिलाओं में सबसे आम और घातक कैंसर में से एक ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब स्तन कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है। यह आमतौर पर दूध नलिकाओं (milk ducts) में शुरू होता है।

ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण: Early symptoms of breast cancer: – स्तन या बगल में गांठ बनना

– स्तन का आकार बदलना

– निप्पल से असामान्य स्त्राव (discharge)

– स्तन में दर्द या लालिमा ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचाव करें? How to prevent breast cancer? महिलाओं को नियमित रूप से स्वयं परीक्षण (self-examination) करना चाहिए और मेम्मोग्राफी (mammography) जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहना चाहिए।

लंग कैंसर (फेफड़ों का कैंसर) Lung Cancer World Cancer Day 2025 : लंग कैंसर लंग कैंसर दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला कैंसर है। यह तब होता है जब फेफड़ों की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला कैंसर है। यह तब होता है जब फेफड़ों की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं।

लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण: Early symptoms of lung cancer: – लगातार खांसी जो ठीक न हो

– सीने में दर्द

– सांस लेने में तकलीफ

– थूक या खांसी में खून आना

– वजन का अचानक कम होना

क्या करें? धूम्रपान से बचें, प्रदूषण से बचाव करें और अगर लंबे समय तक खांसी बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोलोरेक्टल कैंसर (आंत का कैंसर) Colorectal cancer (bowel cancer) धूम्रपान से बचें, प्रदूषण से बचाव करें और अगर लंबे समय तक खांसी बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (colon) और मलाशय (rectum) को प्रभावित करता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस कैंसर के ज्यादा शिकार होते हैं।

कोलोरेक्टल कैंसर के शुरुआती लक्षण: Early symptoms of colorectal cancer: – लंबे समय तक कब्ज या डायरिया

– थकान और कमजोरी

– मल में खून आना

– पेट में लगातार दर्द कोलोरेक्टल कैंसर से बचाव के तरीके: Ways to prevent colorectal cancer: फाइबर युक्त आहार खाएं, प्रोसेस्ड फूड से बचें और नियमित व्यायाम करें।

सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) Cervical cancer (cancer of the cervix)

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण के कारण होता है। सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण: Early symptoms of cervical cancer – असामान्य योनि रक्तस्राव

– मासिक धर्म के बीच स्पॉटिंग

– पेट के निचले हिस्से में दर्द

– सहवास के दौरान दर्द सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण के कारण होता है।असामान्य योनि रक्तस्रावमासिक धर्म के बीच स्पॉटिंगपेट के निचले हिस्से में दर्दसहवास के दौरान दर्द

सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे करें? How to prevent cervical cancer? HPV वैक्सीन लगवाएं और नियमित पैप स्मीयर टेस्ट कराएं। ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर) Oral cancer (mouth cancer) भारत में तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान के अधिक सेवन के कारण ओरल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। HPV वैक्सीन लगवाएं और नियमित पैप स्मीयर टेस्ट कराएं।भारत में तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान के अधिक सेवन के कारण ओरल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण: Early symptoms of oral cancer: – मुंह में जिद्दी घाव जो ठीक न हो

– लाल या सफेद धब्बे

– चबाने या बोलने में दिक्कत

– गले में खराश या आवाज बदलना

ओरल कैंसर से कैसे बचें? How to prevent oral cancer? तंबाकू और गुटखा से बचें, नियमित रूप से दांतों की जांच कराएं। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें

WHO के अनुसार, कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर इसे शुरुआती चरण में पकड़ लिया जाए, तो इलाज की सफलता दर काफी बढ़ जाती है।

वर्ल्ड कैंसर डे 2025 पर यह संकल्प लें कि हम स्वस्थ जीवनशैली अपनाएंगे, नियमित जांच कराएंगे और अपने आस-पास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। क्योंकि जागरूकता ही कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है!