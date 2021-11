अभिनेता काल पेन ने अपने पार्टनर का किया खुलासा , सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

भारतीय अमेरिकी अभिनेता कल पेन (kal penn) अपनी नई सीरीज यू कांट बी सीरियस (You Cant Be Serious) को रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुस्तक के विमोचन से पहले कल ने सीबीएस संडे मॉर्निंग (CBS Sunday Morning) पर एक इंटरव्यू के दौरान खुद को समलैंगिक घोषित किया है। साथ ही उन्होंने अपने साथी जोश (Josh) के साथ सगाई की भी घोषणा कर दी है, जिसके साथ वह 11 साल से साथ हैं।

ब्वॉयफ्रेंड के साथ सगाई करने जा रहे हैं पेन

काल पेन ने बताया कि अक्तूबर के महीने में उनकी 11वीं वर्षगांठ थी। उन्होंने अपनी सेक्सुएलिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'दूसरे लोगों की तुलना में मुझे अपने बारे में यह जरा देर बाद समझ में आई। ऐसी बातों की कोई समय सीमा नहीं होती है हर कोई अपने जीवन में ऐसी बातों को अपने समय से समझता है। मुझे खुशी है कि मुझे जब पता चला तो पता चल गया'।

पेन ने आगे कहा कि अपनी सेक्सुएलिटी के बारे में बात करना करियर चुनने से भी ज्यादा आसान था। उन्होंने कहा, 'हां यह सुनने में मजाकिया लग सकता है लेकिन जब माता पिता और दक्षिण एशिया समुदाय को आप पहले ही बता दिते है कि आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। जब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया'।

काल पेन और जॉश अपनी शादी की भी तैयारी में लग गए है। उन्होंने बताया कि वह बड़ी सी शानदार भारतीय शादी चाहते हैं। पेन ने कहा कि, 'मैं एक लड़के के साथ रिश्ते में बंध चुका हूं और हमारा परिवार वहां शामिल होगा। अब सवाल यह है कि यह एक छोटी शादी होती है या बड़ी। पेन ने कहा कि वह अपने पाठकों को उनके बारे में बताने के लिए उत्साहित हैं'।

कल पेन ने गत वर्ष ट्विटर पर भारतीय कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए यह इच्छा जाहिर की थी।