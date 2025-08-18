Miss Universe Contestant 2017 Dies: मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट की एक्सीडेंट में हुई मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी

Kseniya Alexandrova Dies: फैशन और मॉडलिंग जगत के लिए बेहद दुखद खबर आई है। साल 2017 में मिस यूनिवर्स रशिया की कंटेस्टेंट क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। 30 साल की मॉडल की 4 महीने पहले शादी हुई थी और एक्सीडेंट के वक्त वह अपने पति के साथ थी। गाड़ी उनके पति चला रहे थे। कपल का एक्सीडेंट 5 जुलाई को हुआ था और तब से लेकर 12 अगस्त तक वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी और आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी।
रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब क्सेनिया अपने पति के साथ ट्वेर ओब्लास्ट में सफर कर रही थीं। अचानक, एक विशाल जंगली हिरण (एल्क) सड़क पर आ गया और उनकी कार उससे टकरा गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि एल्क कार के विंडशील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस गया।
इस दुर्घटना में कपल गंभीर रुप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। अब उनके पति ने उस भयानक मंजर को याद करते हुए बताया, "जिस समय वह (एल्क) उछलकर बाहर आया, तो मुझे एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। एल्क के पैर कार के शीशे से अंदर घुस गए, जिससे क्सेनिया के सिर और दिमाग में गंभीर चोटें आईं। वह बेहोश हो गई थी। उनका सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गईं थी” क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा एक्सीडेंट के बाद लगभग एक महीने से ज्यादा तक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। उन्हें बचाने की डॉक्टर्स ने लाख कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए।
क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा ने अपने करियर में शानदार तरीके से काम किया था। वह रूस में एक जाना-माना चेहरा थीं। 2017 में, वह मिस रूस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप रही थीं और उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में रूस का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया था। उनकी प्रतिभा और सुंदरता ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई थी। इसी साल अप्रैल में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी और सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद हुए इस एक्सीडेंट ने उनके पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है।