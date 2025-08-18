Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

Miss Universe Contestant 2017 Dies: मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट की एक्सीडेंट में हुई मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी

Miss Universe Russia 2017 Dies: मिस यूनिवर्स 2017 में कंटेस्टेंट के तौर पर चर्चा में आई क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनके दिमाग पर गहरी चोट आई थी जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 18, 2025

Miss Universe Russia Contestant 2017 Dies
मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट 2017 का मॉडल का हुआ एक्सीडेंट

Kseniya Alexandrova Dies: फैशन और मॉडलिंग जगत के लिए बेहद दुखद खबर आई है। साल 2017 में मिस यूनिवर्स रशिया की कंटेस्टेंट क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। 30 साल की मॉडल की 4 महीने पहले शादी हुई थी और एक्सीडेंट के वक्त वह अपने पति के साथ थी। गाड़ी उनके पति चला रहे थे। कपल का एक्सीडेंट 5 जुलाई को हुआ था और तब से लेकर 12 अगस्त तक वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी और आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी।

क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा की एक्सीडेंट में हुई मौत (Kseniya Alexandrova Dies)

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब क्सेनिया अपने पति के साथ ट्वेर ओब्लास्ट में सफर कर रही थीं। अचानक, एक विशाल जंगली हिरण (एल्क) सड़क पर आ गया और उनकी कार उससे टकरा गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि एल्क कार के विंडशील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस गया।

ये भी पढ़ें

Terence Stamp Dies: फेमस एक्टर का निधन, फिल्मों के साथ टीवी पर भी किया था काम
हॉलीवुड
Terence Stamp Dies at 87

मॉडल के पति ने बताया क्या हुआ उस दिन

इस दुर्घटना में कपल गंभीर रुप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। अब उनके पति ने उस भयानक मंजर को याद करते हुए बताया, "जिस समय वह (एल्क) उछलकर बाहर आया, तो मुझे एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। एल्क के पैर कार के शीशे से अंदर घुस गए, जिससे क्सेनिया के सिर और दिमाग में गंभीर चोटें आईं। वह बेहोश हो गई थी। उनका सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गईं थी” क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा एक्सीडेंट के बाद लगभग एक महीने से ज्यादा तक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। उन्हें बचाने की डॉक्टर्स ने लाख कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए।

क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा ने अपने बॉयफ्रेंड से की थी शादी

क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा ने अपने करियर में शानदार तरीके से काम किया था। वह रूस में एक जाना-माना चेहरा थीं। 2017 में, वह मिस रूस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप रही थीं और उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में रूस का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया था। उनकी प्रतिभा और सुंदरता ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई थी। इसी साल अप्रैल में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी और सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद हुए इस एक्सीडेंट ने उनके पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है।

ये भी पढ़ें

28 साल पुराने गाने पर गोविंदा ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख लोग बजाने लगे तालियां
बॉलीवुड
Govinda Dance

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Miss Universe Contestant 2017 Dies: मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट की एक्सीडेंट में हुई मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.