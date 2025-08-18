Miss Universe Contestant 2017 Dies: मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट की एक्सीडेंट में हुई मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी

इस दुर्घटना में कपल गंभीर रुप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। अब उनके पति ने उस भयानक मंजर को याद करते हुए बताया, "जिस समय वह (एल्क) उछलकर बाहर आया, तो मुझे एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। एल्क के पैर कार के शीशे से अंदर घुस गए, जिससे क्सेनिया के सिर और दिमाग में गंभीर चोटें आईं। वह बेहोश हो गई थी। उनका सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गईं थी” क्सेनिया एलेक्जेंड्रोवा एक्सीडेंट के बाद लगभग एक महीने से ज्यादा तक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। उन्हें बचाने की डॉक्टर्स ने लाख कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए।