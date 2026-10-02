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Aaj Ka Rashifal 2 October 2026: मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन? जाने दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal-2 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 02, 2026

aaj ka rashifal 2 October 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 2 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 2 October 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 2 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। संध्या के बाद वार्ताएं लाभकारी रहेंगी। नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के प्रयास सफल होंगे।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

मध्यान्ह से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करना होगा। आकस्मिक घटनाक्रम में यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में बदलाव की संभावना है।

शुभ रंग- कॉफ़ी
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

लगातार बदलती हुई परिस्थितियों पर नजर रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के अवसर बनेंगे। साझेदारी व्यवसाय में धैर्य और सूझबूझ से निर्णय लेने होंगे। समय पक्ष का बना है।

शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

दूसरों का व्यवहार तनाव का कारण बन सकता है। आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय शीघ्रता से लेने होंगे। व्यवस्था बदलने की संभावना है। प्रेम संबंधों से सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- सैफरॉन
शुभ अंक- 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

मानसिक दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता है। संध्या तक चीजें आपके पक्ष में झुकने की संभावना है। व्यापार में नए सहयोगी तलाशने होंगे। प्रेम संबंधों में अनुराग बढ़ेगा।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 2

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

परिश्रम के साथ दृढ़ता दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जद्दोजहद बढ़ सकती है। भावनात्मक रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए वार्ता सफल रहेगी।

शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील लोगों को थोड़ा और धैर्य दिखाना होगा। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलने से कार्यों की गति सुगम होगी। भाग्य का समर्थन भी मिलेगा।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा। वास्तविक नियंत्रण के लिए पूरी शक्ति से कार्य करना होगा। समय बदलते ही समझौते में स्थिति बदल सकती है। सावधान रहें, स्वास्थ्य नरम रहेगा।

शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

मिलेजुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार निर्णय लेने होंगे। जिद या टकराव की स्थिति को टालना होगा। वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।

शुभ रंग- सिल्वर
शुभ अंक- 7

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

विचार-विमर्श के दौरान उनसे सहमत होना मुश्किल रहेगा, फिर भी मदद के लिए तैयार रहें। उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में खर्चे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में रूखापन रह सकता है।

शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 3

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

दिन का उत्तरार्ध काफी व्यस्त रह सकता है। संध्या काल में नया सीखने और अपनी भावनाओं को सही तरीके से रखने के मौके मिलेंगे। धन लाभ होगा।

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

शैक्षणिक और कला-साहित्य से संबंधित मुद्दे हावी रहेंगे। ना चाहते हुए भी दूसरों का दखल सहना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में ताजगी के साथ गहरी संवेदनाएं महसूस करेंगे।

शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 4

October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

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Published on:

02 Oct 2026 05:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 2 October 2026: मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन? जाने दैनिक राशिफल में

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