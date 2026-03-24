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Aaj Ka Rashifal 25 March: राशिफल 25 मार्च 2026: मिथुन में चंद्र-गुरु योग, करियर-लव-धन में बड़े बदलाव, राशिफल सभी राशियों के लिए

Daily Horoscope All Zodiac Signs : 25 मार्च 2026 का राशिफल जानें। मिथुन राशि में चंद्र-गुरु योग से करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन में बड़े बदलाव के संकेत। पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 24, 2026

Aaj Ka Rashifal 25 March

Aaj Ka Rashifal 25 March : 25 मार्च राशिफल: मिथुन में चंद्र-गुरु योग, इन 5 राशियों की किस्मत चमकेगी!

Aaj Ka Rashifal 25 March 2026 :Horoscope 25 March 2026 : राशिफल 25 मार्च 2026 : 25 मार्च 2026 का राशिफल एक ऊर्जावान और तेज गति वाला दिन दर्शाता है, जहां मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु का विशेष संयोग संचार, नेटवर्किंग और बौद्धिक विकास को मजबूत बनाता है। आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, खासकर करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और वित्त के क्षेत्रों में। यह समय है जब आपके विचार तेजी से क्रियान्वयन में बदल सकते हैं और सही निर्णय आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। बातचीत और संपर्क आज आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानें सभी 12 राशियों का सम्पूर्ण राशिफल

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi 25 March 2026)

आज का दिन आपका कुछ परेशानियों से भरा रहेगा। आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय में आपका लॉस हो सकता है। अपने पार्टनर से सतर्क रहें, नहीं तो व्यापार-व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति में आज आपको अधिकार मिल सकता है।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में किसी अपने के व्यवहार के कारण मन अशांत रह सकता है। व्यापार-व्यवसाय में आज कोई परिवर्तन न करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। वाहन के उपयोग में सावधानी बरतें। वाणी पर संयम रखें।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi 25 March 2026)

आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं, परंतु वाहन चलाने में सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर से धोखा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आज आपके हित में नहीं रहेगा।

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मिलना होगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका कहीं बाहर धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। किसी विशेष मेहमान का घर आना होगा। व्यापार-व्यवसाय में बड़ा आर्थिक परिवर्तन आज आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद खत्म होगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi 25 March 2026)

आज आप अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिससे आपको जीवन में नया मार्ग दर्शन मिल सकता है। स्वास्थ्य के चलते विषम आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। व्यापार-व्यवसाय में आज कोई बड़ा परिवर्तन न करें, नहीं तो नुकसान होने के चांस ज्यादा है। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। परिवार में पैतृक संपत्ति के कारण आपसी झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है।

राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज आप किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जा सकते हैं। परिवार में किसी अपने परिचित को आप हमेशा के लिए खो सकते हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। दुर्घटना हो सकती है। व्यापार-व्यवसाय में आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा। पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत दिन से जिस कार्य का सोच रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से आज आपका कार्य पूर्ण होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा। कोई नई कार्य योजना बनेगी। परिवार में अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी से मतभेद दूर होंगे।

धनु राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के बारे में सही जानकारी होने पर ही कोई बड़ा निर्णय लें, नहीं तो नुकसान संभव है। व्यापार-व्यवसाय में आज आपको किसी को उधार देना नुकसानदायक रहेगा। आज परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर परिवार में आर्थिक खर्चा बढ़ सकता है।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi 25 March 2026)

आज आप सेहत को लेकर कुछ परेशान रहेंगे। बीपी आदि के कारण आपको शारीरिक कष्ट की स्थिति बन सकती है। परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए आज आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। परिवार में आज आपका सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपको नया रास्ता दिखाने वाली रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। कहीं बाहर की यात्रा पर आज आप जा सकते हैं।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi 25 March 2026)

आज किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों को सुनकर आप अपने पार्टनर पर कोई झूठा आरोप लगा सकते हैं। इस कारण आपका पार्टनर आपसे चिढ सकता है। दूसरों की बातों पर भरोसा न करें। अपने साथी के साथ सौम्य व्यवहार रखें, नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है।

राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज आप जिस कार्य के विषय में प्रयासरत हैं, वह कार्य आज बिगड़ सकता है। विरोधी वर्ग आपके कार्यक्षेत्र में आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपके सहयोगी लोगों से बाद में बात हो सकती है। व्यापार में गिरावट महसूस होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Weekly Rashifal 22–28 March 2026

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राशिफल 2026

Published on:

24 Mar 2026 01:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 25 March: राशिफल 25 मार्च 2026: मिथुन में चंद्र-गुरु योग, करियर-लव-धन में बड़े बदलाव, राशिफल सभी राशियों के लिए

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