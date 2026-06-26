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Aaj Ka Rashifal 26 June: सिद्ध योग में कर्क, मकर, कुंभ राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें दैनिक भविष्यफल

Mesh Se Meen Rashi Bhavishyafal: आज का राशिफल 26 जून 2026: सिद्ध योग, विशाखा नक्षत्र और रामलक्ष्मण द्वादशी के शुभ संयोग में जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 26, 2026

Horoscope Today 26 June 2026

Aaj Ka Rashifal 26 June 2026: शुक्रवार का राशिफल: कुछ राशियों के लिए प्रगति के संकेत, कुछ को बरतनी होगी सावधानी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 26 June 2026: आज 26 जून 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। शुक्रवार को बनने वाला सिद्ध योग और विशाखा नक्षत्र कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक प्रगति और संबंधों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। वहीं कुछ जातकों को निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। धार्मिक दृष्टि से रामलक्ष्मण द्वादशी का पर्व भी इस दिन की शुभता को बढ़ा रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके करियर, व्यापार, धन, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का 26 जून 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल।

आज का मेष राशिफल

मेष राशि वाले दिन के उत्तरार्ध में व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई महसूस करेंगे। आवश्यक वार्ताएं और मुलाकातें जल्दी निपटानी होंगी। भावनात्मक संबंधों में व्यर्थ के मुद्दे हावी हो सकते हैं; अतः धैर्य और विनम्रता से कार्य करने की आवश्यकता रहेगी।

  • शुभ रंग: क्रीम
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशि के लोग संध्याकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पर्याप्त ऊर्जा महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों में आपकी बात को महत्व मिलेगा। मनोरंजन और आनंद के अवसरों के बीच व्यर्थ के विवाद आने की संभावना बन रही है, इसलिए धैर्य रखना होगा।

  • शुभ रंग: मैरून (शहतूती)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का मिथुन राशिफल

मिथुन वालों के लिए कार्य-व्यवस्था और संबंधों के लिहाज से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से परिश्रम का लाभ देर से या कम मिलने की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा।

  • शुभ रंग: ग्रे (स्लेटी)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का कर्क राशिफल

आज आप अतिरिक्त ऊर्जा महसूस करेंगे। कार्यों में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े व्यवसायी लाभान्वित हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में साथी की आप पर निर्भरता बढ़ने से गर्व महसूस करेंगे।

  • शुभ रंग: पीच (आड़ू जैसा रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का सिंह राशिफल

कार्यों में विविधता रहेगी। एक साथ कई जिम्मेदारियों को निभाने के कारण परिश्रम की अधिकता रहेगी, जिससे शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। निर्माण कार्य से जुड़े लोग अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • भाग्यशाली अंक: 9

आज का कन्या राशिफल

मानसिक रूप से मजबूत दिखाई देंगे। वार्तालाप में आपकी बात को महत्व मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति आरोप-प्रत्यारोप से बचना होगा। मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे।

  • शुभ रंग: ग्रीन (हरा)
  • भाग्यशाली अंक: 3

आज का तुला राशिफल

कार्यकुशलता में अभिवृद्धि होगी। कला और संगीत से जुड़े लोगों को प्रशंसा व सम्मान मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल के व्यवसाय से जुड़े लोग आगामी योजनाओं में व्यस्त रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है।

  • शुभ रंग: डार्क ब्राउन (गहरा भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का वृश्चिक राशिफल

दोपहर के बाद स्थितियों में बदलाव आएगा और व्यवस्था पर पकड़ मजबूत होगी। वार्तालाप के जरिए आर्थिक हित साधने में सफल रहेंगे। दूसरों की जिम्मेदारी लेने से बचना होगा। यात्रा सफल रहेगी, लेकिन पुराने विवाद फिर से उभरने की स्थिति बन सकती है, अतः सावधान रहें।

  • शुभ रंग: रेड (लाल)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का धनु राशिफल

पारिवारिक लोगों के व्यवहार से आहत हो सकते हैं। शांत रहकर कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता रहेगी। सूचनाओं का आदान-प्रदान समझदारी से करना होगा। यात्रा के दौरान बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव में लापरवाही न बरतें।

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)
  • भाग्यशाली अंक: 5

आज का मकर राशिफल

व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी। मुलाकातें सौहार्दपूर्ण रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछली मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और भविष्य को लेकर सुंदर योजनाएं बन सकती हैं।

  • शुभ रंग: पिकॉक ब्लू (मयूर पंखी रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का कुंभ राशिफल

कार्यों के गति पकड़ने के लिए संध्या तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मित्रों की मदद मिलने से उत्साहवर्धन होगा। परिवार की जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। माता-पिता (पेरेंट्स) से आर्थिक मदद मिलेगी।

  • शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)
  • भाग्यशाली अंक: 4

आज का मीन राशिफल

आर्थिक मामलों में भाग्य का समर्थन मिलने से लाभ में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। भाई-बहनों के व्यवहार से थोड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। सरकारी कार्यों की गति में शिथिलता (धीमापन) महसूस करेंगे।

  • शुभ रंग: गोल्डन ग्रीन (सुनहरा हरा)
  • भाग्यशाली अंक: 7

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Updated on:

25 Jun 2026 04:41 pm

Published on:

26 Jun 2026 04:47 am

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