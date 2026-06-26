Aaj Ka Rashifal 26 June: सिद्ध योग में कर्क, मकर, कुंभ राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें दैनिक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 26 June 2026: आज 26 जून 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। शुक्रवार को बनने वाला सिद्ध योग और विशाखा नक्षत्र कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक प्रगति और संबंधों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। वहीं कुछ जातकों को निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। धार्मिक दृष्टि से रामलक्ष्मण द्वादशी का पर्व भी इस दिन की शुभता को बढ़ा रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके करियर, व्यापार, धन, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का 26 जून 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल।