कन्या

व्यर्थ की भाग दौड़ रह सकती है। पूर्व अनुमानों पर भरोसा करके बड़े आर्थिक दांव लगाने से बचना होगा। स्वास्थ्य में अचानक बदलाव महसूस करेंगे। आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग: गोल्डन ग्रीन कलर

शुभ अंक: 9