Monthly Horoscope January 2026 : जनवरी 2026 राशिफल: इन राशियों के लिए शुरू होगा ‘गोल्डन पीरियड’, जानें मेष से कन्या तक का भविष्य

January Monthly Horoscope 2026 : मासिक राशिफल जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
January Monthly Horoscope 2026 : नया साल 2026 अपने साथ नई उम्मीदें और नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनवरी माह की शुरुआत मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित होने वाली है, तो कुछ को करियर और सेहत के मोर्चे पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस विस्तृत राशिफल में हम मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात हो या व्यापार में मंदी का डर, यहाँ आपको अपनी हर समस्या का समाधान और ज्योतिषी उपाय मिलेंगे। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास से जनवरी 2026 आपके भाग्य के सितारों में क्या लिखा है।
मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी माह की शुरुआत मिश्रित फलदायी रहने वाली है। निजी जीवन में आप जहां खुशियों के पल बिताते हुए नजर आएंगे तो वहीं करियर-कारोबार में आपको कुछेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। माह के पूर्वार्ध में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है।
करियर-कारोबार की दृष्टि से इस पूरे माह आपको बहुत संभलकर काम करने की आवश्यकता बनी रहेगी। अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा आलस्य करने से बचें अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में व्यवसाय से होने वाले लाभ में कमी देखने को मिल सकती है। इस दौरान बाजार में अचानक से आई मंदी से जूझना पड़ सकता है।
नौकरीपेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का बोझ बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में कामकाज के दबाव के कारण आप पर शारीरिक एवं मानसिक दबाव बना रहेगा। करियर-कारोबार में आपको माह के उत्तरार्ध में जाकर ही अनुकूलता बन पाएगी। तब तक आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा। माह के उत्तरार्ध का समय कला जगत से जुड़े लोगों के लिए शुभ साबित होगा। आर्थिक दिक्कत से बचने के लिए माह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलें।
इस माह आपको अपनी सेहत और संबंध का विशेष ध्यान रखना होगा। माह के मध्य में किसी बात को लेकर लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर से तकरार हो सकती है। स्वजनों के साथ मतभेद मनभेद में न बदलने पाए इसका आपको ख्याल रखना होगा।
उपाय: अपनी जेब में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। जनवरी की शुरुआत थोड़ी संघर्ष भरी रह सकती है। इस दौरान आपको छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। करियर-कारोबार से जुड़े आवश्यक कार्यों को पूरा करते समय कुछेक अड़चनें भी आ सकती हैं।
वृष राशि के जातकों को इस माह फिजूलखर्ची से बचना होगा क्योंकि माह के मध्य में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। जिसे पूरा करने के लिए उधार लेने की भी नौबत आ सकती है। इस दौरान भूलकर भी सट्टा-लॉटरी आदि में पैसा न लगाएं और धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतें।
नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी के उत्तरार्ध का समय राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। परीक्षा-प्रतियोगिता में मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे।
रिश्ते-नाते की बात करें तो माह के पूर्वार्ध में स्वजनों के साथ सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि माह के उत्तरार्ध तक सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। माह के उत्तरार्ध का समय वैवाहिक सुख की दृष्टि से उत्तम है।
उपाय: पहली रोटी गाय को खिलाएं।
मिथुन राशि के जातकों के लिए साल के पहले महीने में धन और समय का बहुत प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। करियर हो या कारोबार आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपना धन किसी योजना अथवा कारोबार में खूब सोच-समझकर लगाएं।
सेहत की दृष्टि से भी जनवरी माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा दिक्कत लिए रह सकता है। इस दौरान मौसमी बीमारी अथवा किसी पुराने रोग के उभरने पर अपना विशेष ख्याल रखें। माह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से कोई बड़ा खर्च आ सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता सताएगी। माह के उत्तरार्ध में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा। जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और उर्जा बनी रहेगी। इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार की बदौलत बड़ी समस्याओं का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी अपने पार्टनर के साथ कुछेक बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि माह के उत्तरार्ध तक आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगी।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीने की शुरुआत सेहत और संबंध की दृष्टि से बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं कही जा सकती है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी अथवा कामकाज की अधिकता के कारण शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। माह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम फलदायी साबित होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों को इस पूरे माह कार्यक्षेत्र में काम करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए अन्यथा आप न सिर्फ अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं, बल्कि आपकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोग यदि अपने कारोबार से जुड़े फैसले खूब सोच-समझकर कर करते हैं तभी उन्हें मनचाहे लाभ की प्राप्ति संभव हो पाएगी।
परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी। माह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल देने वाली साबित होगी।
माह के पूर्वार्ध में प्रेम संबंध में कुछेक दिक्कतें हो सकती हैं तो वहीं शादीशुदा लोगों को माह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी।
उपाय: लक्ष्मीष्टकं का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत बेहद शानदार रहने वाली है। जनवरी महीने की शुरुआत किसी शुभ सूचना से होगी। इस पूरे माह आपके साथ गुडलक बना रहेगा। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में रोजी-रोजगार की तलाश में हैं तो इस माह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपने सपने को सच करने में कामयाब हो जाएंगे।
इस माह आपका करियर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। माह के दूसरे सप्ताह में आपको कार्यक्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति अथवा बड़ी जिम्मेदारी का मिलना संभव है। राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों के सितारे बुलंदी पर हैं। आपके यश एवं लोकप्रियता में वृद्धि होगी। माह के मध्य में आपको किसी विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है।
सिंह राशि के जातकों को इस माह विभिन्न स्रोतों से आय होगी लेकिन साथ ही साथ सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर आप खूब खर्च भी करेंगे। माह के उत्तरार्ध में कारोबार के विस्तार की योजना फलीभूत होती हुई नजर आएगी। इस दौरान आप कारोबार में अच्छा लाभ कमाएंगे। आपको इस अवधि के दौरान पेशेवर जीवन में बड़े एवं सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
प्रेम संबंध : इस पूरे माह आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अच्छे पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस माह आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देना होगा। माह की शुरुआत में पेट संबंधी दिक्कतें आपके शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती हैं। इस दौरान आप अपने खानपान का ख्याल रखें। इस माह आप लोगों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखकर कार्य करेंगे। जिसके न पूरे होने पर आपके मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं।
जनवरी महीने के पूर्वार्ध में आपको नौकरीपेशा व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपका किसी अनचाही जगह पर ट्रास्फर अथवा अनचाही जिम्मेदारी मिलने की आशंका बनी रहेगी। इस दौरान व्यवसायियों को जोखिमपूर्ण धन निवेश एवं उधार देने से बचना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों को माह के मध्य तक आर्थिक लाभ प्राप्ति में कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। माह के मध्य में आपको करियर-कारोबार से जुड़े कुछ अवसर प्राप्त होंगे, जिसे आपको खोने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ेगा। माह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार में औसत लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान अचानक कुछेक बड़े खर्च आपके सामने आ सकते हैं।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध में आपको अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए अन्यथा आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। माह के उत्तरार्ध का समय प्रेम और परिवार की खुशी की दृष्टि शुभ रहने वाला है।
उपाय: पहली रोटी गाय को खिलाएं।
