Monthly Horoscope January 2026 : जनवरी 2026 राशिफल: इन राशियों के लिए शुरू होगा ‘गोल्डन पीरियड’, जानें मेष से कन्या तक का भविष्य

सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत बेहद शानदार रहने वाली है। जनवरी महीने की शुरुआत किसी शुभ सूचना से होगी। इस पूरे माह आपके साथ गुडलक बना रहेगा। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में रोजी-रोजगार की तलाश में हैं तो इस माह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपने सपने को सच करने में कामयाब हो जाएंगे।



इस माह आपका करियर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। माह के दूसरे सप्ताह में आपको कार्यक्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति अथवा बड़ी जिम्मेदारी का मिलना संभव है। राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों के सितारे बुलंदी पर हैं। आपके यश एवं लोकप्रियता में वृद्धि होगी। माह के मध्य में आपको किसी विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है।



सिंह राशि के जातकों को इस माह विभिन्न स्रोतों से आय होगी लेकिन साथ ही साथ सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर आप खूब खर्च भी करेंगे। माह के उत्तरार्ध में कारोबार के विस्तार की योजना फलीभूत होती हुई नजर आएगी। इस दौरान आप कारोबार में अच्छा लाभ कमाएंगे। आपको इस अवधि के दौरान पेशेवर जीवन में बड़े एवं सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।



प्रेम संबंध : इस पूरे माह आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अच्छे पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।