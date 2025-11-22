Saptahik Rashifal 23 To 29 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : शनि होंगे मार्गी, 6 राशियों को मिल सकता है बंपर लाभ, क्या बदलेगी आपकी किस्मत?

Saptahik Rashifal 23 To 29 November 2025 : नवंबर का चौथा और आखिरी सप्ताह (23 से 29 नवंबर 2025) ज्योतिषीय रूप से एक बड़ा उलटफेर लेकर आ रहा है। यह हफ्ता कई शक्तिशाली ग्रहों की चाल बदलने के कारण 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान, कर्मफल दाता शनि अपनी चाल बदलकर मार्गी होंगे (मीन राशि में 28 नवंबर), वहीं प्रेम और धन के कारक शुक्र भी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे (26 नवंबर)। पहले से ही राहु और केतु ने नक्षत्र बदल लिए होंगे और 23 नवंबर को बुध भी तुला राशि में पहुंच चुके होंगे। इन बड़े परिवर्तनों के कारण इस सप्ताह लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, समसप्तक योग, रूचक राजयोग, केंद्र त्रिकोण, नवपंचम और विपरीत राजयोग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषी अनीष व्यास के अनुसार, मेष, वृषभ, कर्क और कन्या राशि सहित कई राशियों को किस्मत का साथ मिलेगा, जबकि मिथुन और सिंह राशि वालों को कुछ मामलों में अधिक सावधानी बरतनी होगी। जानिए इस हफ़्ते आपकी नौकरी, कारोबार, धन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे।