Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल : कर्क और सिंह राशि वालों पर होगी धनवर्षा, व्यापार में बढ़ेगी शुभता, जानें भाग्यशाली अंक और रंग

Saptahik Rashifal 26 January To 1 February:साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी तक : 26 जनवरी को भीष्म अष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से शुरू हो रहा नया सप्ताह महादेव की कृपा से कई राशियों के लिए गुडलक , व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभता बढाने वाला , जीवन शैली को बेहतर बनाएगा, कर्क राशि के लिए आय के स्रोत में वृद्धि करने वाला , सिंह वालों के लिए धन के नए स्रोत सामने आएंगे , तुला वालों के लिए आने वाला समय कुछ बड़ा लेकर आएगा, वृश्चिक को निवेश में लाभ हासिल होगा, मकर वालों का भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कुंभ राशि वाले सप्ताह के अंत में निजी और व्यावसायिक मामलों में मजबूत स्थिति हासिल कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजर डॉ संजीव कुमार शर्मा से जानिए इस सप्ताह आपका शुभ अंक और शुभ रंग। (Weekly Horoscope)