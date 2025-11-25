Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल 26 नवंबर 2025 : गणेश जी की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है सौभाग्य, राहुकाल का समय नोट करें, जानें 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 26 November 2025 : 26 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल: गणेश जी का दिन किन राशियों के लिए लाएगा सफलता और धन? जानें नीतिका शर्मा से 12 राशियों का टैरो हाल, राहुकाल और शुभ योग।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 25, 2025

Tarot Card Reading 26 November 2025

Tarot Card Reading 26 November 2025 : 26 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 26 November 2025 : आज, 26 नवंबर 2025, बुधवार का दिन है जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। षष्ठी तिथि के उपरांत सप्तमी का शुभ योग बन रहा है, वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, टैरो कार्ड्स आज कई राशियों के लिए सफलता, धन लाभ और पदोन्नति का संकेत दे रहे हैं। जहाँ मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातक अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से लक्ष्यों को साधेंगे, वहीं वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को संघर्ष और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले राहुकाल (12:08 PM से 01:26 PM) को नोट करना न भूलें। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स आज आपके करियर, वित्त और रिश्तों के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज आप सभी मुश्किल कार्यों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। अंतर्मन की आवाज आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी। विभागीय परिवर्तन संभव है। धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए फिलहाल, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। जोखिम पूर्ण कार्य आज आपको सफलता दिलाने वाले रहेंगे। दीर्घ काल के लिए धन संबंधित योजनाओं में निवेश पर चिंतन बढ़ेगा। पुराने कोई लोन चुकाने के लिए भी दिन अच्छा है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास काफी ज्यादा रहने वाला है। आज कामकाज में एकाग्रता बढ़ेगी। आप के निर्णय मान-सम्मान की वृद्धि कराने वाले रहेंगे। उच्च अधिकारी भी आपके फेवर में निर्णय लेंगे। ग्रुप लीडर के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। कामकाज में आने वाले चैलेन्ज को स्वीकार करें और आत्मविश्वास को डिगने ना दें, सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही आज आपके खर्चे बहुत अधिक रहने वाले हैं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। थोड़ी व्याकुलता रह सकती है, परंतु आप अगर अपने मित्रों या सहकर्मियों से बातचीत करेंगे, तो उसका निदान भी हो जाएगा। पदोन्नति मिलने की संभावना है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों का व्यक्तित्व आज साहसी और उभर कर सामने आएगा। आज सभी लोग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी। आपके अधिकार क्षेत्रों में भी वृद्धि होने की संभावना बनती है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान व धन प्राप्ति के लिए दिन बहुत अच्छा है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की किस्मत आज उनके साथ रहने वाली है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। जोखिम पूर्ण निर्णय लेना भी आपके लिए मददगार हो सकता है। आज निवेश धन लाभ कराएगा।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बार-बार प्रयास से ही सफलता मिलने की संभावना है। अपने आप को शांत रखें, सही समय आने का इंतजार करें। यह परिवर्तन का समय है, इसलिए धन खर्च करने से भी जल्दी कुछ हासिल नहीं होगा।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों को बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। अपने सहकर्मियों से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनरशिप से संबंधित व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखना आप दोनों के हित में रहेगा। अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने कामकाज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उनके प्रयासों से ना केवल उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, बल्कि कंपनी को भी फायदा होगा। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए झुकना पसंद नहीं करेंगे। करियर के मामले में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज बहुत ही संभलकर चलना होगा। योजना के मुताबिक कार्य करने में मुश्किल हो सकती है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम सिखाने के आपके प्रयास सफल रहेंगे। ग्रुप प्रोजेक्ट पर कार्य करने से लाभ होगा। जल्दी लाभ की आशा न रखें, कुछ इंतजार करें।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के अंदर आज आत्मविश्वास की कमी रहने वाली हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेना जरूरी हो तो अपने शुभचिंतकों से सलाह मशवरा जरूर करें। जल्दी बाजी में आपके काम खराब हो सकते हैं। आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा।

