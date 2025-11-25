टैरो राशिफल 26 नवंबर 2025 : गणेश जी की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है सौभाग्य, राहुकाल का समय नोट करें, जानें 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 26 November 2025 : आज, 26 नवंबर 2025, बुधवार का दिन है जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। षष्ठी तिथि के उपरांत सप्तमी का शुभ योग बन रहा है, वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, टैरो कार्ड्स आज कई राशियों के लिए सफलता, धन लाभ और पदोन्नति का संकेत दे रहे हैं। जहाँ मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातक अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से लक्ष्यों को साधेंगे, वहीं वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को संघर्ष और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले राहुकाल (12:08 PM से 01:26 PM) को नोट करना न भूलें। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स आज आपके करियर, वित्त और रिश्तों के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं।