साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून 2026: गजलक्ष्मी योग से 3 राशियों के लिए आर्थिक लाभ के योग, करियर और कारोबार में मिल सकते हैं बड़े मौके

Weekly Horoscope 21 to 27 June 2026: साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 जून 2026 के अनुसार यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कर्क राशि में शुक्र, बुध और गुरु की विशेष स्थिति के कारण गजलक्ष्मी योग (Gajalakshmi Yoga) और लक्ष्मी नारायण राजयोग (Lakshmi Narayan Rajyoga) का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन शुभ ग्रह संयोगों का असर विभिन्न राशियों के करियर, कारोबार, धन, निवेश, शिक्षा और प्रेम जीवन पर पड़ सकता है। वृषभ, मिथुन, सिंह सहित कुछ राशियों को विशेष आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि मेष और कन्या राशि के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से कन्या राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल।